La paritaria docente en San Juan se retoma, con la vara gremial más alta

Cerca de las 14:30 horas de este viernes, el Gobierno de San Juan retomó la reunión de paritaria docente en la que se discutirá una nueva actualización salarial para el sector con los gremios UDAP , UDA y AMET . Esta primera sesión del tercer encuentro del 2025 es presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

También participan la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el secretario administrativo financiero del ministerio de Educacion, Luis Reynoso, la jefa de la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Débora Mestre; los asesores jurídicos de la Secretaría de Educación, Adriana Aguirre y Martin Recabarren; y el director de Recursos Humanos del ministerio de Hacienda y Finanzas, Sergio Castro.

En tanto, por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Daniel Persichella. Por AMET; el secretario general, Daniel Quiroga; el secretario Gremial, Francisco Campos; el secretario Adjunto, Adrián Ruiz y por UDA; la secretaria General, Karina Navarro; el asesor Legal Rubén López y la secretaria Gremial, Gisella Abrego.

La jornada se anticipa movida ya que los gremios van con pedidos urgentes de mejoras que no sean equivalentes a la inflación mensual sino que sean superiores en varios puntos de porcentaje, porque sostienen que exactamente el mismo porcentaje del IPC como se aplicó en el último acuerdo, no contempla todos los ítems de gastos de un hogar y no se llega a notar una mejora en el bolsillo contundente para los maestros. Al menos así lo planteó la titular de UDAP, Patricia Quiroga, en diálogo con Radio Light este viernes.

No obstante la intensidad de los planteos, la parte oficial convocó a los sindicatos de 14 a 17 horas, por primera vez con horario de inicio y cierre.

Por su parte, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, que encabeza la charla junto al ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, destacó antes de la reunión que "ya nos hemos venido reuniendo con paritaria pedagógica. Y hoy el ministro de Hacienda les hará un panorama de cómo está la provincia y escuchará a los gremios", sin dar más detalles sobre la posición oficial.

Esta cita se había convocado originalmente para el lunes 4 de agosto pero se pospuso hasta este viernes, por razones que no se dieron a conocer. Generalmente en la primera reunión la patronal expone cómo están las finanzas y escucha las propuestas que llevan los gremios, es decir, además de la titular de UDAP, la de UDA que es Karina Navarro, y el de AMET que es Daniel Quiroga.

No se conoció todavía si la intención es llegar a un acuerdo solo para agosto o para todo un trimestre, como fue en la última ocasión. En el Gobierno entienden que las condiciones económicas del país están más estabilizadas y eso permite definir actualizaciones salariales con plazos cada vez más largos. En 2024 las negociaciones se dieron con frecuencia mensual.

La decisión sobre el salario de los docentes que surja de esta paritaria es clave porque suele aplicarse una mejora similar al resto de los trabajadores estatales.