Domingo negro para Tobías Martínez: abandonó en el Desafío de las Estrellas por problemas mecánicos

Lo que prometía ser una fiesta en su casa terminó en bronca para Tobías Martínez. El piloto de Rus Med, único representante sanjuanino en el Turismo Carretera, largaba desde el noveno puesto gracias a la bolilla que había sacado en el sorteo del viernes en el Estadio Aldo Cantoni.
Sin embargo, la ilusión duró poco. Apenas en la cuarta vuelta, Martínez ingresó a boxes por problemas en la caja de cambios. Su equipo de mecánicos intentó solucionarlo, pero la falla resultó irreparable en el momento. Con bronca entendible, el sanjuanino abandonó la carrera especial.
Las imágenes lo mostraron regresando con el casco puesto, después de golpear el techo de su vehículo en señal de impotencia. La jornada, que había comenzado con buenas perspectivas, se transformó en un domingo para el olvido para Tobías.
Video
