martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Almateur en Asunción 2025

Delfina Dibella: la sonrisa de un bronce histórico

A sus 18 años, la joven pedalista subió al podio en Asunción tras lograr el tercer puesto en la contrarreloj individual Sub 23. Fue su primera experiencia en el ciclo olímpico y contó con el apoyo incondicional de su familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La sanjuanina Delfina Dibella se colgó la medalla de bronce en la contrarreloj individual femenina de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Con apenas 18 años y en su primera temporada en la categoría Sub 23, la ciclista dejó una huella en la competencia que reunió a las mejores promesas del continente.

Lee además
Los All Blacks estuvieron en la cancha de Boca. 
El video

Los All Blacks, enamorados de la hinchada de Boca: "Siguieron cantando durante 3 horas"
Foto: Sí San Juan.
Varones Sub 16

Hockey sobre césped: confirmaron el selectivo sanjuanino para el Campeonato Argentino

“Estoy más que contenta de poder vivir esta experiencia, volver a representar a la Argentina y llevar una medalla a casa. Estoy muy agradecida con toda la gente que me apoya”, expresó la deportista en diálogo con Almateur, el ciclo de Tiempo de San Juan que la acompañó en la cobertura del evento.

image

Su padre, Sergio Dibella, recordó las decisiones difíciles que marcaron el camino de su hija, como apostar por su formación en Europa. “No es fácil, pero ver que en su primer año de Sub 23 logra una medalla panamericana es muy valorable”, afirmó con orgullo.

Delfina llegó a Asunción con roce internacional tras competir en Uruguay y México, y ya piensa en lo que viene: el Campeonato Mundial en Ruanda. Entre sus objetivos a largo plazo figura competir en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo femenino.

“Volver a representar a la Argentina y llevar una medalla a casa es algo que nunca voy a olvidar.” “Volver a representar a la Argentina y llevar una medalla a casa es algo que nunca voy a olvidar.”

Además de la medalla, la ciclista vivió por primera vez la experiencia de unos juegos polideportivos, compartiendo la villa con atletas de distintas disciplinas y países. “Es algo que nunca voy a olvidar”, aseguró.

El bronce se queda en San Juan, pero para Delfina lo más valioso son las vivencias y las personas que la acompañaron en este logro. “Me llevo este gran recuerdo a casa”, cerró la joven que ya es presente y futuro del deporte provincial.

Mirá el episodio completo de Almateur con la historia de Delfina Dibella:

Embed - ASU25 - Delfina Dibella
Temas
Seguí leyendo

Armand Duplantis quebró los 6,29 metros y rompió el récord mundial de salto con garrocha por 13ra vez

Cómo va la recuperación del "Pulpo" González y cuándo podría volver a las canchas

Se terminó la novela: por una cifra millonaria, River acordó la venta de uno de los "borrados" al Toluca

Cuatro nombres para un puesto: qué se sabe del mánager de Boca

Las Kamikazes hicieron historia: la selección argentina de beach handball, campeona en los World Games

Conmoción en el automovilismo por la muerte de un piloto cordobés en el Turismo Pista San Luis

Terror en el Mundial Sub 20 de waterpolo femenino: un partido se interrumpió por una balacera

Polémica por la descalificación de Kalejman: UCRA apeló la sanción y hubo sorpresas en el ambiente del ciclismo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las kamikazes hicieron historia: la seleccion argentina de beach handball, campeona en los world games
¡Unas cracks!

Las Kamikazes hicieron historia: la selección argentina de beach handball, campeona en los World Games

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Foto captura: Infoalbardón
Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron
Horror

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron

Te Puede Interesar

La Ruta 40 Sur, entre Tres Esquinas y Cochagual, con obra suspendida. Orrego busca destrabarla urgentemente.
Optimismo

La obra de la Ruta 40 Sur, con 146 obreros de vacaciones: ¿cerca de destrabarse?

Por Miriam Walter
El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal
Rivadavia

El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal

La canadiense Barrick construye actualmetne la plataforma de lixiviación Fase 8 en la mina Veladero. Empezó en el primer trimestre del año y se espera que finalice en el primer trimestre de 2026.
Movida de fichas

Tras vender en Chile, Barrick redobla su apuesta en San Juan y el país trasandino

Orrego, Martín y socios, en el lanzamiento del frente Por San Juan el 6 de agosto. 
Legislativas 2025

Las sugestivas frases de Orrego sobre los candidatos que presentará el Frente Por San Juan

Un misterioso zorrino albino sorprende en San Juan y hace historia: es el único visto en el país
No es un personaje de cuento

Un misterioso zorrino albino sorprende en San Juan y hace historia: es el único visto en el país