Delfina Dibella: la sonrisa de un bronce histórico

La sanjuanina Delfina Dibella se colgó la medalla de bronce en la contrarreloj individual femenina de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Con apenas 18 años y en su primera temporada en la categoría Sub 23, la ciclista dejó una huella en la competencia que reunió a las mejores promesas del continente.

“Estoy más que contenta de poder vivir esta experiencia, volver a representar a la Argentina y llevar una medalla a casa. Estoy muy agradecida con toda la gente que me apoya”, expresó la deportista en diálogo con Almateur, el ciclo de Tiempo de San Juan que la acompañó en la cobertura del evento.

image

Su padre, Sergio Dibella, recordó las decisiones difíciles que marcaron el camino de su hija, como apostar por su formación en Europa. “No es fácil, pero ver que en su primer año de Sub 23 logra una medalla panamericana es muy valorable”, afirmó con orgullo.

Delfina llegó a Asunción con roce internacional tras competir en Uruguay y México, y ya piensa en lo que viene: el Campeonato Mundial en Ruanda. Entre sus objetivos a largo plazo figura competir en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo femenino.

Además de la medalla, la ciclista vivió por primera vez la experiencia de unos juegos polideportivos, compartiendo la villa con atletas de distintas disciplinas y países. “Es algo que nunca voy a olvidar”, aseguró.

El bronce se queda en San Juan, pero para Delfina lo más valioso son las vivencias y las personas que la acompañaron en este logro. “Me llevo este gran recuerdo a casa”, cerró la joven que ya es presente y futuro del deporte provincial.

Mirá el episodio completo de Almateur con la historia de Delfina Dibella: