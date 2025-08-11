Polémica por la descalificación de Kalejman: UCRA apeló la sanción y hubo sorpresas en el ambiente del ciclismo

El sanjuanino Mateo Kalejman vivió una de las situaciones más insólitas y dolorosas del deporte. Después de quedarse con el primer puesto en la contrarreloj individual de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, el sanjuanino fue descalificado por una supuesta irregularidad en la inclinación del asiento de su bicicleta. La medida desató una ola de críticas y llevó a que la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) presentó una apelación formal ante la organización.

Polémica en los Juegos Panamericanos Le sacaron la medalla de oro al sanjuanino Kalejman: "Es una vergüenza lo que me han hecho"

Lo curioso del caso es que la bicicleta del ciclista argentino había sido revisada en cuatro oportunidades antes de la competencia. El equipo técnico del evento comprobó que el rodado cumplía con todos los requisitos reglamentarios, razón por la cual fue aprobado y guardado en una zona segura hasta el momento de la largada. Es decir que no había forma de que se presentara una irregularidad si ya había sido inspeccionado y retenido por la propia organización antes de la competencia.

La bicicleta fue chequeada cuatro veces y estaba todo bien, por eso le permitieron largar. Después de ganar, aparece la protesta y lo descalifican, lamentaron desde la delegación argentina

El técnico de la Selección Argentina, Oscar Contrera, fue categórico en su análisis: "No lo consideran parte de la reglamentación. Esta competencia tenía muchos golpes, baches, desniveles, y eso pudo haber desajustado el asiento. Pero si hubo una inclinación, lo afectó negativamente, no lo benefició", explicó el entrenador, señalando que el ciclista completó el recorrido con desventaja pese a todo lo que salió después.

Oscar Contrera, DT Selección Argentina

A las críticas se sumó una voz internacional que sorprendió por su contundencia. Árlex Arnaldo Méndez Peñuela, director técnico del seleccionado venezolano, también se mostró en desacuerdo con la decisión de los comisarios. "Nos parece algo injusto. Antes de largar, los comisarios controlan las bicicletas y luego se llevan a una zona segura. No hay forma de que alguien manipule nada en cinco minutos. Si la punta del asiento se bajó, fue por un bache o un movimiento fortuito", explicó Méndez.

Además, el DT venezolano cuestionó la sanción que le dieron al sanjuanino Kalejman: "Si había una mínima diferencia, podría haberse penalizado con 20 o 30 segundos, pero no con una descalificación. El chico ganó con un tiempo muy bueno, tenía una diferencia clara. A todos nos cayó muy mal lo que pasó", sentenció.

El tiempo oficial de Kalejman fue 47 minutos, 38 segundos y 829 milésimas, un registro que lo ubicó por encima del resto de los competidores. La descalificación lo dejó sin medalla y sumido en la frustración.

Ahora, UCRA espera que su apelación sea atendida y se revierta una sanción que para muchos fue desmedida e injusta. Mientras tanto, el caso ya encendió la polémica y dejó expuesto un nuevo capítulo gris en el ciclismo internacional.