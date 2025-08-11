lunes 11 de agosto 2025

Polémica decisión

Mateo Kalejman: "Me voy con la cabeza en alto porque sé que gané"

El ciclista sanjuanino se mostró claramente desilusionado con su descalificación en la contrarreloj individual masculina de los Juegos Panamericanos Junior y reconoció que le preocupa que vuelva a repetirse en el futuro

Mateo Kalejman, en el momento que tomó su lugar en la salida de la prueba.

Del oro a la descalificación en un pestañeo. De esta fría, breve y lamentable manera se puede resumir lo que vivió el sanjuanino Mateo Kalejman en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción (Paraguay). Todo ocurrió este último domingo, después de que se impusiera con gran autoridad en la Contrarreloj Individual Masculina. Pero cuando todo era felicidad apareció una protesta de la delegación de Colombia por el ángulo de su sillín –no puede superar los 9° de inclinación- y los comisarios de la prueba decidieron descalificar a Mateo.

La comisaria principal de la prueba anunció a Mateo su descalificación.

Aún con la bronca de lo vivido, Kalejman aseguró: “Es una vergüenza total. Siempre es lo mismo, ponen comisarios incompetentes. Me midieron la bicicleta antes de salir. Me perjudica tener el asiento más inclinado, no sé con qué lógica están haciendo esto. Evidentemente tienen algo con Colombia”.

“Por suerte el corredor sabe que le gané por un minuto y medio, y hasta él me lo dijo. Así está el ciclismo. No creo que el reclamo se revierta, pero me voy con la cabeza en alto porque sé que gané. El colombiano tuvo valores y admitió que él no ganó. Voy a seguir preparándome para lo que viene y espero que no me pase lo mismo en el Mundial”, agregó Mateo, con la preocupación de volver a vivir esta pesadilla en la cita ecuménica.

