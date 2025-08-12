martes 12 de agosto 2025

Mercado de pases

Se terminó la novela: por una cifra millonaria, River acordó la venta de uno de los "borrados" al Toluca

El Millonario se desprenderá del 50% del pase del mediocampista de 23 años. Se va a casi cinco años de su debut y tras haber sido separado del plantel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
simon.jpg

Separado del plantel a la vuelta del Mundial de Clubes, donde no disputó ni un minuto, Santiago Simón finalmente se va de River. Su nuevo destino será el Toluca, de México, que pagará 3,5 millones de dólares por el 50% de su pase y con una obligación de compra de otro porcentaje, basado en el cumplimiento de objetivos.

El mediocampista de 23 años, que supo ser uno de los favoritos de Marcelo Gallardo en el cierre de su ciclo anterior, disputó su último partido en el Millonario el pasado 23 de abril, ante Independiente del Valle, en Ecuador, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Ahora, tras casi cuatro meses sin un minuto oficial, se irá al equipo dirigido por Claudio Mohamed.

Desde su debut en noviembre de 2020 hasta aquella visita a Quito, Simón jugó 146 partidos con la camiseta de River; marcó solo seis goles, repartió 16 asistencias (según el sitio Transfermarkt) y ganó cinco títulos: Liga Profesional 2021 y 2023, Trofeo de Campeones 2021 y 2023 y Supercopa Argentina 2023.

Su mejor momento fue en aquel título de la Liga Profesional 2021, cuando brilló en el equipo que tuvo a Julián Álvarez como gran figura y goleador. En aquel entonces, el Muñeco lo había puesto bajo su ala y lo había convertido en uno de sus niños mimados. "Me encanta, tiene mucha calidad y no sé si se dieron cuenta, pero no levanta los pases del piso. Es uno de esos jugadores que me encantan, que no pierde pelotas y es complementario a todos”, había declarado el DT hace poco menos de cuatro años.

Con Gallardo, siempre tuvo posibilidades y continuidad, pero lo cierto es que le costó volver a encontrar aquella regularidad. Tras la llegada de Martín Demichelis, es muy recordada la decisión de ubicarlo como lateral derecho, posición en la que no rindió y por la que terminó muy postergado.

Con la vuelta del Muñeco, parecía tener un resurgir, hasta tuvo algunos muy buenos partidos. Tras el triunfo 4-1 ante Atlético Tucumán en el Monumental, el DT había dicho: "No hay muchos jugadores como Simón en el fútbol argentino. Tiene la capacidad de entender lo que el equipo quiere, buen pie, dinámica. Le pedí ajustar el tema de la llegada al área y defender cuando toca, y estoy seguro que está para hacerlo y que lo hará mejor jugador".

Tras eso, volvió a tener la misma irregularidad que el equipo y la llegada de refuerzos empezó a hacerlo perder lugar. Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Matías Galarza llegaron para renovar el plantel y son los nombres que hacen que Simón ya no tenga lugar. Y aunque Gallardo le había dejado una pequeña ventana abierta, ya le había abierto la puerta de salida.

Fuente: TyC Sports

Temas
