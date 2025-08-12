Armand Duplantis quebró los 6,29 metros y rompió el récord mundial de salto con garrocha por 13ra vez

El garrochista sueco Armand Duplantis volvió a mejorar este martes en Budapest su récord del mundo, elevándolo un centímetro hasta los 6,29 metros. 'Mondo' Duplantis, de 25 años, batió por decimotercera ocasión el récord del mundo, la tercera en 2025 tras Clermont-Ferrand (6,27m) en febrero y Estocolmo (6,28m) el 15 de junio. Este martes, superó la barra de los 6,29 metros en su segundo intento .

En la tarde de verano húngaro, su presentación era la más esperada del evento Gyulai István Memorial. No había dudas de que lo ganaría cuando en su primer intento saltó la barra ubicada a los 6,11 metros , lo que le permitía superar con amplia ventaja al griego Emmanouil Karalis (6,02) y al australiano Kurtis Marschall (5,83 m).

Pero Mondo' Duplantis fue por más en su segundo intento, cuando pidió mover la barrera a los 6 metros y 29 centímetros, lo que le permitiría vencer su propio récord mundial establcido el pasado 15 de junio en Estocolmo. El atleta de 25 años tocó la barra con una pierna y el vientre, pero ésta se mantuvo sobre los soportes y el salto fue validado.

De esta forma, el sueco logró batir por decimotercera ocasión el récord del mundo de salto con garrocha, la tercera en este 2025, ya qu antes de Estocolmo y Budapest había saltado 6, 27 metros en Clermont-Ferrand en febrero.

