martes 12 de agosto 2025

Incertidumbre

Cuatro nombres para un puesto: qué se sabe del mánager de Boca

Riquelme busca reforzar la estructura futbolística de Boca tras la disolución del Consejo de Fútbol. Aunque todavía no contactó a candidatos, cuatro nombres suenan con fuerza para el puesto de mánager.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Román Riquelme

Tras la reciente disolución del Consejo de Fútbol en Boca Juniors, el club atraviesa un momento de reestructuración clave en su área deportiva. Juan Román Riquelme, vicepresidente y máximo referente del fútbol, tiene decidido incorporar una figura que acompañe a Marcelo Delgado, el único que quedó en funciones tras la salida de Raúl Cascini y Mauricio Serna, y también después de que el Patrón Bermúdez dejara su cargo tiempo atrás.

Sin embargo, a pesar de la urgencia que implica la actual situación deportiva y el reclamo de los hinchas, desde el entorno del club aseguran que no hay apuro por definir al nuevo mánager. Riquelme todavía no inició contactos formales con ningún candidato y se espera que en los próximos días comience a evaluar distintas opciones, dialogar con ellos y encontrar el perfil que mejor se ajuste a su proyecto para Boca.

En este contexto, cuatro figuras aparecen como las principales opciones para ocupar el cargo de mánager en Boca: José Pekerman, por su experiencia, trayectoria y vínculo con el fútbol sudamericano, es el candidato que más respaldo genera en la interna. Carlos Navarro Montoya, otro ex arquero y referente histórico del club, que en los últimos tiempos ha ganado protagonismo y su nombre suena con fuerza como alternativa para sumarse a la estructura futbolística. Alberto Márcico, ídolo xeneize y ex jugador que siempre apoyó a Riquelme en esta gestión, está en el radar como una opción que combina experiencia futbolística y conocimiento de la institución. Claudio Borghi, actualmente en el Comité Asesor de Argentinos Juniors, tiene buena relación con Riquelme, a quien dirigió en 2010 en Boca. Su incorporación podría aportar una mirada técnica fresca y cercana a la dirigencia.

