Conmoción en el automovilismo por la muerte de un piloto cordobés en el Turismo Pista San Luis

El piloto cordobés Claudio Segarra falleció este sábado tras protagonizar un violento accidente durante los entrenamientos de la Monomarca Fiat, en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. El hecho ocurrió en el marco de una fecha del Turismo Pista San Luis y conmocionó al mundo del automovilismo.

Segarra, al mando de su Fiat Palio, comenzaba su primera vuelta cronometrada cuando perdió el control del vehículo en el ingreso a la recta. El auto hizo un trompo y se estrelló de frente contra el paredón que conduce a la sala técnica. De inmediato fue asistido y trasladado a un hospital céntrico, donde quedó internado en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después.

La organización decidió suspender toda la actividad tras el accidente. Paralelamente, se inició una investigación para establecer si las medidas de seguridad del circuito eran las correspondientes.

