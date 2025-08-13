miércoles 13 de agosto 2025

Edición 2025

Bienestar arrasó y Adove no se quedó atrás en una fecha con muchos goles

La segunda jornada de la Liga Universitaria Femenina mostró todo su poder ofensivo: goleadas históricas, partidos reñidos y una cancha vibrante en El Palomar.

Por Florencia García
PHOTO-2025-08-08-21-50-56

La segunda fecha de la segunda etapa de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino se disputó entre el 6 y el 8 de agosto en la cancha de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar, dejando una jornada cargada de goles, emociones y partidos que reafirman el crecimiento del torneo.

Copa de Oro

En la máxima categoría, la Copa de Oro, los equipos continúan mostrando su alto nivel y compromiso.

Zona A

  • Adove se impuso con contundencia a Nottingham Miedo por 6-2, en un duelo donde el poder ofensivo marcó la diferencia desde el arranque.

  • Por su parte, Bienestar protagonizó la goleada de la fecha: venció 16-1 a Minaster City, con una actuación demoledora que la perfila como candidata fuerte en el grupo.

Zona B

  • En un encuentro ajustado y táctico, Red Bull superó por la mínima (1-0) a Antorcha, logrando tres puntos clave.

  • Mientras tanto, Gin Toxic sumó una victoria tras vencer 2-0 a Celtic.

Copa de Plata

La Copa de Plata, con encuentros más parejos, también ofreció partidos vibrantes.

Zona A

  • Braston y Deportes protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la jornada, que terminó en un vibrante 4-4, reflejando la paridad entre ambos equipos.

  • En otro duelo muy disputado, Picantes de Pollo se llevó una ajustada victoria por 1-0 ante Safre, demostrando solidez defensiva y efectividad en ataque.

Zona B

  • Inter no tuvo piedad con Adovistas y ganó 3-0, dejando en claro su ambición de pelear por el título.

  • En el segundo cruce de la zona, Picantes de Pollo volvió a sumar de a tres con otro 1-0 sobre Safre, completando una doble fecha perfecta que la deja bien posicionada de cara al cierre de la fase.

