miércoles 13 de agosto 2025

Refuerzo de lujo

¡Vuelve Motoneta!: con 41 años, Penco jugará por primera vez el torneo local del fútbol sanjuanino

Tras rechazar varias ofertas el año pasado, el reconocido delantero se pone los cortos para disputar el Torneo Clausura. La efusiva bienvenida de su nuevo club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡BIENVENIDO SEBASTIAN A LA FAMILIA MINERA!🔵🟠🔵🤝A sus 41 años, Sebastian “el Motoneta” Penco v

Sebastián “Motoneta” Penco, ídolo de San Martín, por primera vez vestirse los cortos en el fútbol local. El anuncio lo hizo oficial el Club Atlético Minero Argentino a través de sus redes sociales, donde celebraron la incorporación del famoso delantero: “¡Bienvenido Sebastián a la familia Minera!”.

Con 41 años, Penco decidió retomar su carrera luego de más de dos años alejado de las canchas tras su paso por la Serie D de Italia. El delantero, nacido en Morón, pasó por varios clubes Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Grecia y Bolivia, acumulando más de 500 partidos y alrededor de 160 goles entre 2003 y 2023. Su recorrido incluye pasos por Deportivo Español, Racing, Independiente y, sobre todo, el Verdinegro de Concepción, donde se ganó el cariño de la hinchada con 53 goles en 160 encuentros.

El año pasado había tenido varias ofertas de equipos del Torneo Regional -como López Peláez, Unión de Villa Krause y Alianza- pero finalmente no eligió ninguna. Ahora, en pleno Torneo Clausura, Penco finalmente eligió Minero, un club con apenas 6 años de historia. La institución, surgida de una iniciativa del Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN), en poco tiempo logró consolidarse en el fútbol sanjuanino, alcanzando en 2022 la Primera División del torneo doméstico.

