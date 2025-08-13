¡Vuelve Motoneta!: con 41 años, Penco jugará por primera vez el torneo local del fútbol sanjuanino

Sebastián “Motoneta” Penco, ídolo de San Martín, por primera vez vestirse los cortos en el fútbol local. El anuncio lo hizo oficial el Club Atlético Minero Argentino a través de sus redes sociales, donde celebraron la incorporación del famoso delantero: “¡Bienvenido Sebastián a la familia Minera!”.

Con 41 años, Penco decidió retomar su carrera luego de más de dos años alejado de las canchas tras su paso por la Serie D de Italia. El delantero, nacido en Morón, pasó por varios clubes Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Grecia y Bolivia, acumulando más de 500 partidos y alrededor de 160 goles entre 2003 y 2023. Su recorrido incluye pasos por Deportivo Español, Racing, Independiente y, sobre todo, el Verdinegro de Concepción, donde se ganó el cariño de la hinchada con 53 goles en 160 encuentros.

Embed - Club Atlético Minero Argentino on Instagram: "¡BIENVENIDO SEBASTIAN A LA FAMILIA MINERA! A sus 41 años, Sebastian “el Motoneta” Penco vuelve al futbol y se pone nuestra camiseta. De ultimo paso por el futbol Italiano y con una gran experiencia en San Martin, Independiente y el futbol Peruano, Seba firmó con nuestro Club hasta fin de año. ¡VAMOS MINERO!" View this post on Instagram A post shared by Club Atlético Minero Argentino (@clubatleticominero.ok) El año pasado había tenido varias ofertas de equipos del Torneo Regional -como López Peláez, Unión de Villa Krause y Alianza- pero finalmente no eligió ninguna. Ahora, en pleno Torneo Clausura, Penco finalmente eligió Minero, un club con apenas 6 años de historia. La institución, surgida de una iniciativa del Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN), en poco tiempo logró consolidarse en el fútbol sanjuanino, alcanzando en 2022 la Primera División del torneo doméstico.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Torneo Clausura