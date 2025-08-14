Tras la derrota, los hinchas de Godoy Cruz a las trompadas con la policía brasilera

Los hinchas de Godoy Cruz se enfrentaron con la policía de Brasil después del partido ante Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana . El violento cruce ocurrió dentro del estadio en Belo Horizonte.

Los disturbios ocurrieron una vez que terminó el encuentro en el que el conjunto local remontó el resultado sobre el final y se impuso por 2-1.

Un grupo de hinchas se agarró a trompadas con efectivos de la policía y también con agentes de seguridad privada que custodiaban la tribuna. La tensión fue en aumento e incluso varios fanáticos se pusieron en peligro al pasar del otro lado de los acrílicos y quedar cerca de caer al vacío.

Por el momento no trascendió si hay heridos o detenidos. La violencia de parte de las fuerzas de seguridad en Brasil es una constante cada vez que un equipo argentino juega en ese país. Incluso la Selección nacional fue testigo de la represión hacia los hinchas dentro de un estadio.

Pasó cuando jugó la Selección y le pasa a todos los clubes. Hoy a Godoy Cruz. Cada vez que los hinchas viajan a Brasil los tratan así. pic.twitter.com/HO4Vo3dAp1 — Gastón Edul (@gastonedul) August 15, 2025

La vuelta de la serie de octavos de final se jugará el próximo jueves 21 de agosto desde las 19 en Mendoza. Los dirigidos por Walter Ribonetto buscarán revertir el marcador para avanzar a la próxima instancia.