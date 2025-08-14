Godoy Cruz cayó en Brasil ante Atlético Mineiro

Godoy Cruz cayó agónicamente 2-1 este jueves en su visita ante Atlético Mineiro , por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha será en una semana en Mendoza.

En el estadio Arena do Galo, el Tomba salió decidido a no dejarse llevar por delante y de entrada avisó Santino Andino con un disparo que logró desviar el arquero Everson al corner. En la réplica, el conjunto brasileño llegó al área visitante con Arana y más tarde un peligroso cabezazo de sobrepique de Rony encontró buena respuesta en el arquero Petroli.

El partido era muy entretenido, con el equipo de Walter Ribonetto metiendo presión y dispuesto a salir rápido de contra ante un rival que controlaba el trámite y quería hacer valer su localía. Entonces Andino recibió, enganchó y sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo para poner arriba a los mendocinos. Un verdadero golazo.

Ya en el complemento, Arana la mandó a la red, pero el gol fue anulado por offside. El juego se picaba, Mineiro empujaba y el argentino Tomás Cuello lo igualó tras una salida en falso de Petroli. Y cuando casi lo liquidaba Rasmussen, apareció el capitán Hulk para darlo vuelta en el final y dejar al Tomba con las manos vacías.