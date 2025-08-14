viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Copa Sudamericana

Godoy Cruz cayó en Brasil ante Atlético Mineiro

El Tomba ganaba en Brasil, pero los brasileros lo dieron vuelta. Define la clasificación a la siguiente fase de la Sudamericana el jueves, en Mendoza.

Por Guido Berrini
image

Godoy Cruz cayó agónicamente 2-1 este jueves en su visita ante Atlético Mineiro, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha será en una semana en Mendoza.

Lee además
el sanjuanino mateo mendoza, la cara de la nueva camiseta de godoy cruz
Presentación

El sanjuanino Mateo Mendoza, la cara de la nueva camiseta de Godoy Cruz
con gol de di maria, rosario central igualo con godoy cruz por el torneo clausura
Futbol profesional

Con gol de Di María, Rosario Central igualó con Godoy Cruz por el Torneo Clausura

En el estadio Arena do Galo, el Tomba salió decidido a no dejarse llevar por delante y de entrada avisó Santino Andino con un disparo que logró desviar el arquero Everson al corner. En la réplica, el conjunto brasileño llegó al área visitante con Arana y más tarde un peligroso cabezazo de sobrepique de Rony encontró buena respuesta en el arquero Petroli.

El partido era muy entretenido, con el equipo de Walter Ribonetto metiendo presión y dispuesto a salir rápido de contra ante un rival que controlaba el trámite y quería hacer valer su localía. Entonces Andino recibió, enganchó y sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo para poner arriba a los mendocinos. Un verdadero golazo.

Ya en el complemento, Arana la mandó a la red, pero el gol fue anulado por offside. El juego se picaba, Mineiro empujaba y el argentino Tomás Cuello lo igualó tras una salida en falso de Petroli. Y cuando casi lo liquidaba Rasmussen, apareció el capitán Hulk para darlo vuelta en el final y dejar al Tomba con las manos vacías.

Embed - EL TOMBA NO PUDO AGUANTAR Y SOBRE EL FINAL CAYÓ ANTE EL GALO | Atl. Mineiro 2-1 G. Cruz | RESUMEN
Temas
Seguí leyendo

Tras la derrota, los hinchas de Godoy Cruz a las trompadas con la policía brasilera

"No cobra nadie más hasta que nos vamos": la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel

La Reserva de San Martín fue goleada por Talleres en Córdoba

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Elecciones en Desamparados: uno de los candidatos denuncia "irregularidades", aunque la asamblea se hace igual

El fútbol sanjuanino sale a la cancha con el quinto capítulo: los choques confirmados y el debut de ¿Motoneta Penco?

Frase picante y amenaza: Raúl Cascini rompió el silencio después de su salida del Consejo de Boca

Antes de que naciera Mastantuono: Boca campeón, Messi maradoniano, y un Arsenal de Sarandí lleno de gloria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de minero: que la ultima motoneta sea en san juan
Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Cómo funcionarán los servicios durante el viernes 15 de agosto, día no laborable, en San Juan.
Para organizarse

Viernes no laborable: mirá cómo funcionarán los servicios en San Juan

Te Puede Interesar

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Por Elizabeth Pérez
El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.
Clima

Nublado y fresco: San Juan vivirá un viernes templado sin lluvias

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses
Judiciales

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos
Tensión

Cuatro partidos desafían a la Mesa Ejecutiva del PJ sanjuanino por la lista de candidatos

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan propuso aumentos según la inflación para agosto, septiembre y octubre
Reunión

Paritaria docente: el Gobierno de San Juan propuso aumentos según la inflación para agosto, septiembre y octubre