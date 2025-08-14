"No cobra nadie más hasta que nos vamos": la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel

En la previa de las elecciones del club, el presidente saliente de Sportivo Desamparados, Augusto Pérez Garro, lanzó un duro comunicado en el que apuntó directamente a los jugadores del plantel mayor por supuestas filtraciones a la prensa y reclamos de sueldos.

Según Pérez Garro, la decisión de cesar temporalmente los pagos fue una sanción “advertida y aplicada” por la comisión durante su mandato. “Se les dijo reiteradamente que los problemas institucionales se deben resolver en el club, no en la prensa. Quieren entrenar, ahí va a estar la cancha; se quieren ir, ahí va a estar la puerta”, afirmó.

El dirigente defendió su gestión económica, asegurando que todos los sueldos se pagaron “por encima de la media de la LSF”, junto con beneficios como nutrición, kinesiólogo, traslados, ropa de estación y cenas semanales. Sin embargo, subrayó que un grupo de jugadores fue influenciado por “envidiosos y ambiciosos” que buscaban debilitar a la comisión de cara a las elecciones de mañana.

Pérez Garro también criticó a la prensa y a los jugadores que “llevaron los problemas del club al escarnio público”, asegurando que la sanción busca servir de antecedente para futuras gestiones. “Nos hacemos responsables totalmente de la decisión tomada y eximimos a la próxima comisión de la responsabilidad del pago”, concluyó.

El comunicado completo

COMUNICADO PERSONAL

Mañana vierne 15 de Agosto nuestra comisión se va por Asamblea Gral Ordinaria después de 30 meses de gestión a pesar de que nos auguraban “4 meses maximo” y a pesar de que un grupo de envidiosos, mediocres en impotentes hiciera TODO lo posible para que nos fuésemos por RENUNCIA insultados y abucheados.

ACLARACIONES

1. Para llamar a una asamblea deben estar perfectamente en regla y ajustados a derecho todos los libros contables del club sellados y aprobados. BALANCES y estados contables firmados por tesorero. Confeccionados y sellados por contador publico nacional y finalmente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

2. Para lograr la certificación de un balance deben estar TODAS las facturas, ingresos y egresos de caja, movimientos bancarios, recibos de pago en original e INCLUSO la resolución y el certificado libre deuda de cada SUBSIDIO recibido.

3. Para obtener Resolución y Libre Deuda de un subsidio, la entidad estatal otorgante controla las facturas de compra, el acuse de recibo de los materiales descargados en el club o el servicio segun corresponda, se audita la veracidad de la obra o el servicio abonado, se coteja que no hayan faltantes, posteriormente se aprueba y recién se emite la resolución para tramitar el Libre Deuda.

MAL SE PUEDE HABLAR DE “ROBO” EN UNA COMISIÓN QUE EN 10 MESES HIZO DOS ASAMBLEAS.. y solicita por escrito a sus sucesores la auditoría de su propia gestión.

AFIRMACIÓN

4. La Asociación Civil Club Sportivo Desamparados a la fecha (14/08/25)

NO TIENE DEUDAS REGISTRALES

No existen cheques girados en descubierto ni obligaciones de pago futuro. Tampoco existen juicios ni demandas de ninguna naturaleza contra el patrimonio.

Se pagaron las ultimas boletas de servicios, polizas de seguros, sueldos de empleados con aguinaldos y aportes patronales, sueldos de cuerpos tecnicos de escuela e inferiores, como asi tambien se pagó la totalidad de los alquileres y proveedores..

IMPORTANTE

5. Lo de los jugadores del plantel mayor NO ES UNA DEUDA REGISTRABLE. A lo sumo se puede considerar un reclamo, xq la decisión de éste presidente, a modo de sanción y con el apoyo de la comisión en mayoría fué NO PAGAR UN PESO MAS hasta que nos vamos.

PORQUE ?

a.Porque se les dijo REITERADAMENTE que los problemas institucionales, contables y/o administrativos del club se deben resolver en el club NO EN LA PRENSA.. la prensa no paga sueldos de jugadores con la plata que genera destrozando la imagen del club y de un grupo de gente que, con mucho esfuerzo, no les hizo faltar nunca nada.

b.Porque siempre se les dijo “el patron es el que paga los sueldos y el que paga sueldos es el club, los dirigentes solo somos los responsables del area tal como uds son responsables de lo que pasa en el campo de juego.. Y al igual que uds. nosotros en algun momento también podemos fallar, esperamos la misma tolerancia que se ha tenido con uds.

No nos vean como patrón xq nosotros no los vemos como peones.

c.Se les dijo CLARAMENTE tambien “Nadie les prohíbe reclamar por lo que consideran que les corresponde.. Pero si van a la prensa SICARIA con los problemas del club no cobra nadie mas ni un peso hasta que nosotros nos vamos. Quieren entrenar? ahí va a estar la cancha, se quieren ir ahí va a estar la puerta..

d.Fundamentalmente porque sabíamos que un grupo de jugadores del plantel estaba siendo influenciado con ayudas, dádivas y falsas promesas por un par envidiosos, ambiciosos y mediocres que trabajaban en el armado de una de las listas que mañana se presenta a elecciones, que crearon decenas de perfiles falsos, operaciones de prensa berreta y todo tipo de conspiraciones para debilitar la imagen de una comision que trabajó incansablemente, a veces en total soledad, por el club.

Pensando erróneamente que la contienda electoral sería contra una lista nuestra.

e.Y principalmente xq durante 28 meses al plantel no solo se lo tuvo al día con los sueldos, sin importar los malos resultados, sino que se les pagaron sueldos por encima de la media de la LSF y se les dió TODO lo que pidieron.. Desde nutrición en camarín, kinesiólogo y traslados y ropa de estación, cenas semanales hasta hasta seguridad a todos lados entre otros beneficios que solo dan clubes de primera..

Y QUE PASÓ?

f.El sueldo de Mayo se debía pagar el 15 de Junio tal como estaba estipulado en el cronograma.. para lo cual pedimos 10 dias de tolerancia para pagar..

El dia 18 de junio salió una nota por demas dañina seguida de otras lapidarias que hablaban de “deuda millonaria” “crisis institucional” y una “colecta” vergonzosa orquestada por los mismos jugadores, por medio de las mismas “periodistas sicarias” y financiada por los mismos mediocres…

CONCLUSIÓN.

La cesación de pagos de sueldos es una SANCIÓN advertida y aplicada por nuestra comisión en pleno mandato para los jugadores en conjunto por exponer al club a la burla, al escarnio social y al carancheo de un par de ambiciosos y la ganancia de la prensa sicaria..

Por ende, NOS HACEMOS RESPONSABLES TOTALMENTE de la decisión tomada. EXIMIMOS a la proxima comisión de la responsabilidad del pago y esperamos se respete la sanción aplicada para que sirva de ejemplo y antecedente para la posteridad..

Desamparados se debe respetar..

FIN DEL COMUNICADO..