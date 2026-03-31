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Video: el Wolverine sanjuanino se puso los cortos, corrió el Ironman y se volvió viral

El deportista volvió a dar la nota en el 70.3 de San Juan. De traje de superhéroe, mezcló esfuerzo con espectáculo y convirtió una prueba extrema en un show que explotó en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En pleno Ironman 70.3 de San Juan, Fabricio Ferreri vuelve a hacer de las suyas y no pasó desapercibido, ya que corrió todo el circuito vestido de Wolverine, el personaje ficticio de X-Men. En una competencia donde manda la resistencia, el sanjuanino le metió su sello personal y convirtió el desafío en algo más que deporte.

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A sus casi 46 años, Ferreri ya es conocido en redes por su estilo particular. Profe, influencer y multifacético, aprovecha cada evento para mostrar alguno de los trajes de su “vestidor” y sumar una cuota de humor y creatividad, para no esquivarle a los fotógrafos de la competencia. Esta vez, eligió al icónico personaje de Marvel para acompañarlo en una prueba durísima .

Fiel a su costumbre, comparte todo en sus redes sociales, donde sus seguidores celebran tanto el esfuerzo como la ocurrencia. Así, entre natación, bici y running, Ferreri demuestra que también hay lugar para divertirse, incluso en una de las competencias más exigentes.

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