En pleno Ironman 70.3 de San Juan, Fabricio Ferreri vuelve a hacer de las suyas y no pasó desapercibido, ya que corrió todo el circuito vestido de Wolverine, el personaje ficticio de X-Men. En una competencia donde manda la resistencia, el sanjuanino le metió su sello personal y convirtió el desafío en algo más que deporte.

A sus casi 46 años, Ferreri ya es conocido en redes por su estilo particular. Profe, influencer y multifacético, aprovecha cada evento para mostrar alguno de los trajes de su “vestidor” y sumar una cuota de humor y creatividad, para no esquivarle a los fotógrafos de la competencia. Esta vez, eligió al icónico personaje de Marvel para acompañarlo en una prueba durísima .

Fiel a su costumbre, comparte todo en sus redes sociales, donde sus seguidores celebran tanto el esfuerzo como la ocurrencia. Así, entre natación, bici y running, Ferreri demuestra que también hay lugar para divertirse, incluso en una de las competencias más exigentes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2039085608019058763&partner=&hide_thread=false Video: el Wolverine sanjuanino se puso los cortos, corrió el Ironman y se volvió viral



El deportista volvió a dar la nota en el 70.3 de San Juan. De traje de superhéroe, mezcló esfuerzo con espectáculo y convirtió una prueba extrema en un show que explotó en redes. pic.twitter.com/fyBg8UhaSF — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 31, 2026

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