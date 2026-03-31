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Mega operativo

Seis allanamientos en Caucete: secuestran droga, motos y elementos robados

Los procedimientos se realizaron en Villa Etelvina, Barrio San Roque, Las Moritas y otras zonas. Hubo resultados positivos en varias viviendas, con secuestro de cocaína, marihuana, celulares y rodados, además de personas vinculadas a causas judiciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
droga en Caucete
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Una serie de seis allanamientos simultáneos realizados este martes en el departamento Caucete dejó como saldo el secuestro de droga, motocicletas, elementos presuntamente robados y varias personas vinculadas a distintas causas judiciales. Los operativos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría 37°, en el marco de una investigación por maniobras peligrosas de motociclistas.

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Las medidas se concretaron por orden del Juzgado de Paz Letrado de Caucete y contaron con la presencia de la jueza interviniente, Luciana Salva. Los procedimientos comenzaron en horas de la mañana y se extendieron hasta la tarde, con intervenciones en domicilios de Villa Etelvina, Barrio San Roque, Las Moritas y Villa Independencia.

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En uno de los allanamientos, realizado en calle Corrientes al 300, los efectivos encontraron una riñonera con envoltorios de sustancia blanca y vegetal. Tras las pruebas de campo, cinco de los paquetes dieron positivo en cocaína y otros dos en marihuana. Además, secuestraron una planta de cannabis, teléfonos celulares, herramientas y otros objetos.

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Otro de los procedimientos, en el Barrio Las Moritas, arrojó como resultado el hallazgo de más cocaína fraccionada para su presunta comercialización, con un total de varios envoltorios que sumaban más de 20 gramos. En este caso, un joven de 20 años quedó vinculado a una causa federal por infracción a la Ley 23.737, además de ser aprehendido en el marco de otro expediente.

En Villa Independencia, en tanto, los uniformados encontraron una importante cantidad de marihuana en proceso de secado, cogollos, semillas, una balanza digital y elementos utilizados para el armado de cigarrillos. La sustancia incautada superaba los 400 gramos, y el morador quedó vinculado a una investigación federal.

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Los operativos también permitieron el secuestro de motocicletas, algunas sin dominio visible, y otros elementos que habían sido denunciados como robados días atrás, en el marco de una causa por hurto iniciada el 26 de marzo.

Si bien en algunos domicilios los resultados fueron negativos respecto a los objetos buscados, en otros se hallaron pequeñas cantidades de marihuana o elementos de interés para la causa. En total, varias personas quedaron vinculadas a distintos legajos judiciales, tanto en la Justicia ordinaria como federal.

Desde la Policía destacaron que los procedimientos forman parte de una investigación más amplia relacionada con hechos contravencionales y delitos asociados, y no descartan nuevas medidas en los próximos días.

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