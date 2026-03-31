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San Martín

De madrugada y con 15 operarios: el maratónico operativo para dejar una pinturita el césped del Hilario

Tras el choque ante Racing de Córdoba, el club encaró una resiembra sin pausas, con turnos rotativos y trabajo continuo durante 48 horas. Sin el Bicentenario disponible, pidieron correr el duelo ante Atlanta para ganar tiempo y lograr que el campo llegue en condiciones.

Por Carla Acosta
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En el Hilario Sánchez se viven días de mucho movimiento. Sin la posibilidad de utilizar el Estadio del Bicentenario -también en plena resiembra y preparativos por la visita de Los Pumas-, San Martín se vio obligado a acelerar al máximo la puesta a punto de su campo de juego para poder hacer de local en Concepción. Con plazos mucho más cortos de lo habitual y el partido ante Atlanta en el horizonte, el club puso en marcha un operativo inédito, intenso y sin pausas, sostenido por una fuerte organización y muchas horas de trabajo para intentar que el césped llegue en condiciones para el próximo partido en casa.

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Los trabajos empezaron apenas terminó el duelo ante Racing de Córdoba, disputado el último viernes. “Esperamos que se fuera la gente, que descolgaran las banderas y organizamos todo. A la 1.20 de la madrugada ya estábamos trabajando”, contó Alejandro Maturano, encargado de dirigir las tareas. Desde ese momento, las labores no se detuvieron: se armaron grupos con empleados del club, se dividieron en turnos y avanzaron sin pausas hasta el domingo en la noche, cuando se completó la resiembra.

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En total participaron 15 operarios, todos parte del área de mantenimiento y estructura, que se fueron rotando en tandas de cinco. El proceso fue completo y exigente: primero se “peló” el campo, cortando al máximo el césped viejo; luego se descompactó el suelo para evitar durezas; después se aplicó la semilla y finalmente se realizó el arenado, una de las etapas más demandantes. “Ahí trabajamos los quince al mismo tiempo, porque hay que cargar la arenadora y distribuir bien la arena para que quede pareja en toda la cancha”, explicó.

Para la resiembra se volvió a apostar por una semilla de primera línea: Picasso, en su variedad Landscape, adaptada a esta época del año. “Es una semilla que nos viene dando buen resultado y ahora usamos una apta para el frío”, detalló Maturano.

Mientras tanto, el trabajo ya se trasladó a otros sectores del club. Actualmente se avanza sobre la cancha auxiliar número dos, luego seguirá el predio Emmanuel Mas y, por último, la auxiliar ubicada detrás de la popular norte.

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El contexto, sin embargo, obliga a acelerar los tiempos. Sin el Bicentenario disponible, San Martín deberá jugar en su estadio con apenas 14 días de recuperación desde la resiembra, cuando lo ideal son al menos 21. “Por eso pedimos correr el partido con Atlanta, que estaba programado para el sábado 11, para el lunes 13, para tener una chance más”, señaló Maturano.

Aun así, el margen es justo. “Yo calculo que la cancha va a llegar en un 80 u 85%. Va a estar bien, pero con lo justo”, reconoció. Las altas temperaturas de estos días juegan a favor en una etapa clave para la germinación, mientras que el riego se intensificó para acompañar el proceso. El primer corte, en tanto, está previsto recién después del primer partido de local, aunque no descartan adelantarlo si la evolución es mejor a la esperada.

Luego del cruce ante Atlanta, el campo tendrá otros quince días para completar su recuperación total. Hasta entonces, el Hilario Sánchez será el reflejo de un trabajo maratónico, sostenido en madrugadas, turnos rotativos y la urgencia de llegar.

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