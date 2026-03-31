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Eliminatorias europeas

Un giorno tristissimo: Bosnia dejó a Italia sin Mundial

Faltando 10 minutos Bosnia forzó el alargue ante Italia, y venció a la Azzurra en los penales. Italia vuelve a quedarse afuera del Mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Azzurra profundizó su crisis futbolística y seguirá sin jugar la máxima cita de selecciones. El equipo de Gennaro Gattuso cayó 4-1 ante Los Dragones en Zenica y el boleto quedó en poder de los bosnios.

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La tetracampeona del mundo empezó arriba en el resultado por el gol de Moise Kean en el primer cuarto de hora, luego de una pésima salida del arquero Nikola Vasilj, pero ese fue el único intento de una floja producción en los 45 minutos iniciales. La expulsión de Alessandro Bastoni en el cierre de la etapa obligó a la salida forzada de Mateo Retegui para reacomodar al equipo. En consonancia, Italia tomó una postura cautelosa y Bosnia se cansó de tirarle centros al área.

Cuando los italianos pudieron sacar la cabeza del agua, tuvieron opciones para liquidar el pleito en los pies de Francesco Pio Esposito y Federico Dimarco, pero dejaron escapar la posibilidad y su rival se aferró a esa vida con el 1-1 marcado por Haris Tabakovi. Ya en el alargue, no hubo modificaciones y la moneda de los penales cayó en la vereda de los balcánicos, que compartirán el Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Por otro lado, Italia continúa una espiral negativa sin fin porque es el tercer Repechaje que pierde para ir a un Mundial de manera seguida y volverá a decir ausente después de sus faltazos a Rusia 2018 y Qatar 2022. Incluso, fue eliminado en primera fase de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Hace 20 años no juega un partido eliminatorio de Copa del Mundo: hay que remontarse a la final ganada contra Francia en Alemania 2006.

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