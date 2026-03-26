Italia le ganó a Irlanda del Norte y quedó a un paso del Mundial 2026

Italia le ganó 2-0 a Irlanda del Norte en la semifinal del repechaje al Mundial 2026 y sueña con volver a disputar la Copa del Mundo después de 12 años. Los goles del encuentro los marcaron de Sandro Tonali y Moise Kean, descargando toda la presión acumulada en los últimos días.

Embed - TONALI FIGURA TOTAL E ITALIA A UN PASO DEL MUNDIAL | Italia 2-0 Irlanda del Norte | RESUMEN El desafío de Italia fue más mental que futbolístico pese a los problemas que todavía presenta la “Azzurra” en su manera de jugar, con demasiada presión por una posible nueva eliminación que le deje sin Mundial por tercera edición consecutiva.

Dos goles desataron la tensión en Bérgamo, en la casa del Atalanta. Dos jugadas permitieron a Gennaro Gattuso abrazarse a Gianluigi Buffon y Leonardo Bonucci en el banco. Dos goles, el de Tonali al 56’ y el de Kean al 80′, que aportaron confianza para Italia en la gran final.

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