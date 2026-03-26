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Fútbol

Otro cuadro importante sigue a River y abandona el Comité Ejecutivo de AFA

Un penal que no le dieron contra Barrancas Central terminó de decidir a los dirigentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras el anuncio de River, que sacudió al fútbol argentino, Huracán decidió sumarse y se bajó de las reuniones de Comité Ejecutivo de la AFA.

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El presidente Abel Poza y el vicepresidente David Garzón no se presentaron y marcaron un nuevo simbronazo en Viamonte.

La decisión llega luego del penal no cobrado al Globo en el choque ante Barracas Central en el Tomás A. Ducó.

A los 35 minutos del segundo tiempo, Blondel tiró el centro desde la derecha y Damián Martínez, defensor del Guapo, intentó cabecear pero la pelota terminó impactando en su brazo.

Sin embargo, Adrián Franklin, a cargo del VAR, no llamó a Tello, al considerar que fue una mano no sancionable.

Esto fue la gota que derramó el vaso ya que, en un partido clave por el ingreso a la Copa Sudamericana, el Quemero también fue perjudicado en su visita al “Chiqui” Tapia y se quedó con un empate con sabor a nada.

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