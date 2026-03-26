Las coincidencias y las divergencias del oficialismo con el proyecto electoral del bloquismo

Después de que el gobernador enviara a principios de marzo un proyecto para, entre otras cosas, eliminar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), el bloquismo hizo su propio juego. El Bloque Bloquista, que actualmente vota con el oficialismo provincial, pero ha demostrado tener autonomía, presentó en la Cámara de Diputados de San Juan el Régimen Electoral de Competencia Ordenada (RECO). El mismo plantea también la eliminación del régimen aprobado en el 2022 y, si bien coincide en algunos puntos como la sumatoria de votos entre candidatos, tiene una diferencia fundamental: limita la cantidad de aspirantes. Conscientes que para armar un régimen electoral al proyecto del Ejecutivo le faltan definiciones, desde el oficialismo indicaron que hay puntos “charlables” y otros que no se negocian.

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El RECO establece límites dentro de cada espacio político, permitiendo un solo candidato a gobernador por frente, hasta tres candidatos a intendente por municipio y un máximo de tres listas de concejales, además de una única lista de diputados proporcionales y hasta tres candidatos a diputado departamental. También dispone que los votos se acumulen por frente o agrupación política. Entre sus puntos centrales incluye la implementación de la Boleta Única de Papel y la obligatoriedad de al menos un debate público entre candidatos a gobernador, organizado por el Tribunal Electoral, con sanciones en caso de inasistencia injustificada. La iniciativa no contempla la realización de elecciones internas para la selección de candidatos.

Desde el oficialismo plantearon que hay dos cuestiones que no se negocian: la primera es la eliminación del SIPAD y la segunda, es la interna partidaria para elegir candidatos. Un punto en el que los proyectos claramente no coinciden.

La limitación de candidatos a tres también llama la atención entre los diputados oficialistas. La duda principal es cómo los frentes elegirán a los aspirantes, teniendo en cuenta que en el caso de los partidos la metodología de elección podrían ser las internas partidarias.

Entre los puntos “charlables” está la forma de votación. El proyecto del gobernador Marcelo Orrego no contempla ningún sistema, pero están abiertos en incorporar a la BUP para las elecciones 2027.

Además del proyecto del bloquismo y del oficialismo, también está uno presentado por el giojismo en el 2025. El mismo propone mantener el sistema de boleta sábana y volver a un esquema similar a las PASO para seleccionar los candidatos dentro de cada espacio político.

Por lo pronto, todos los caminos conducen a un intenso debate en Diputados este año. Mientras que la mayoría de los diputados plantean en on que habrá que debatir, desde el Bloque Justicialista adelantaron que están más de acuerdo con el proyecto del oficialismo. Una postura similar tiene el diputado del Frente Renovador, Franco Aranda, quien dijo a Diario Huarpe que el RECO “se parece mucho” al SIPAD.