Bolivia venció 2-1 a Surinam y enfrentará a Irak en la final del Repechaje por un lugar en el Mundial 2026

Bolivia le ganó 2-1 a Surinam y jugará la final del Repechaje al Mundial 2026 el próximo martes contra Irak. El equipo de Óscar Villegas se repuso a la desventaja de Liam Van Gelderen gracias a los cambios de su entrenador. Los ingresos de Moisés Paniagua y Juan Godoy cambiaron el trámite porque el primero marcó el empate y el segundo provocó el penal marcado por Miguel Terceros para sellar la remontada en la ciudad mexicana de Monterrey.

El cuadro de la Concacaf fue superior a su rival hasta el 1-0, pero la ventaja le dio una falsa tranquilidad, se dedicó a perder tiempo sistemáticamente y Bolivia nunca lo dio por perdido para continuar su sueño de jugar su cuarta Copa del Mundo después de 32 años de ausencia (su última vez fue en Estados Unidos 1994).

El martes volverá a este recinto para medirse a Irak. El encuentro iniciará a las 21 (hora de México), 23 (hora de Bolivia) y a las 0 del miércoles 1° de abril (hora argentina). El ganador de la llave irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

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