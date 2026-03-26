La FIFA aplicará los cambios en el reglamento en el Mundial 2026: cuáles son

La FIFA informó cambios en el reglamento para el Mundial 2026. Las nuevas medidas se implementarán en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá: alcanzan al VAR, las sustituciones, la gestión de tiempo de los saques y la atención médica.

En La Bombonera La Selección Argentina consiguió un permiso especial de la FIFA y podrá jugar el amistoso contra Guatemala

La intención de la Federación es evitar pérdidas de tiempo, agilizar los partidos, sancionar los cambios lentos y priorizar el tiempo efectivo de juego a lo largo de la Copa del Mundo.

Las claves de los cambios en el reglamento para el Mundial 2026

Cambios más rápidos: Los futbolistas tendrán apenas 10 segundos para salir del campo al ser sustituidos. Si no, su equipo jugará con uno menos por un minuto.

Los futbolistas tendrán apenas 10 segundos para salir del campo al ser sustituidos. Si no, su equipo jugará con uno menos por un minuto. Saques cronometrados: A partir de ahora, habrá un plazo de 5 segundos para saques de banda y de meta. Si se supera ese tiempo, sacará el rival.

A partir de ahora, habrá un plazo de 5 segundos para saques de banda y de meta. Si se supera ese tiempo, sacará el rival. Atención médica: Si un futbolista recibe atención médica en el campo de juego, deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse. La única excepción será si la lesión fuera provocada por una falta sancionada con tarjeta.

Si un futbolista recibe atención médica en el campo de juego, deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse. La única excepción será si la lesión fuera provocada por una falta sancionada con tarjeta. Diálogo con el árbitro: Sólo el capitán podrá acercarse al árbitro para hablarle. El resto, puede ser sancionado con amarilla.

Sólo el capitán podrá acercarse al árbitro para hablarle. El resto, puede ser sancionado con amarilla. Ampliación del VAR: A partir de ahora, el VAR podrá intervenir en más jugadas. Se autoriza para la revisión de segundas amarillas y corrección de la decisión en tiros de esquina.

La prioridad de la FIFA es proteger el tiempo efectivo de juego y disminuir las interrupciones para la Copa del Mundo de 2026.

A su vez, en su 140º Asamblea General Anual, la IFAB había anunciado otras medidas que piensan incorporar a futuro: hasta ocho cambios en amistosos “A” (ampliables a once por acuerdo), autorización de objetos no peligrosos cubiertos, uso opcional de cámaras corporales en árbitros, precisión sobre el doble toque accidental en penales (caso Julián Álvarez) y modificación en la ventaja cuando se evita una ocasión manifiesta pero el gol igualmente se convierte.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio, con el duelo entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el mítico estadio Azteca. La gran final del certamen será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Selección Argentina, que sueña con defender el título, integra el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania. El estreno de la Albiceleste será frente al conjunto argelino, el 16 de junio, en el l Arrowhead Stadium de Kansas.

FUENTE: TyC Sports