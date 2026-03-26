¡Los mandó al frente! Cayó por robo en Pocito, delató a sus cómplices y uno ya confesó el hecho

Hace unas semanas, exactamente el 25 de febrero en el barrio UDA de Pocito, una mujer fue víctima de motochorros , quienes se abalanzaron contra ella y le robaron sus pertenencias. La ejecución del robo no quedó grabada, pero sí el momento en que los ladrones merodeaban por la zona con la motocicleta.

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Tras una semana de investigación, personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad (en una causa a cargo del fiscal Miguel Gay) dio con uno de los supuestos autores del hecho, un tal Cristian Ortega, un sanjuanino con un extenso prontuario delictivo.

Tras tres días de arresto, el 6 de marzo se realizó la audiencia contra Ortega. Además de imputársele el delito de robo y de que el juez le dictara la prisión preventiva por 30 días, no pasó desapercibido lo que declaró el imputado.

A pesar de que tenía el derecho de abstenerse a declarar, él decidió hacerlo y contó su versión de los hechos. Confesó conocer a los autores, pero juró que no fue parte de ese atracó, a pesar de que uno de ellos tenía su remera “porque se la había prestado”; como si fuera poco, aportó el nombre y el apellido de esos supuestos malvivientes

Sin embargo de su colaboración, el juez le dictó la preventiva de 30 días y actualmente la está cumpliendo en una comisaría. La misma vencerá el 6 de abril próximo.

La investigación siguió su rumbo y la defensa de Ortega, la defensora oficial Sandra Leveque, aportó otros datos que podían ayudar a la fiscalía para dar con esos sujetos.

Tras días de búsqueda, en las últimas horas fue aprehendido uno de los señalados, Leonel Casivar. Un dato a destacar es que en la vivienda allanada encontraron la moto con la que se realizó el arrebato. Tras unos días preso, este miércoles tuvo la audiencia de formalización y, en un juicio abreviado, admitió que fue parte del suceso y aceptó ser condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de encubrimiento, expresaron fuentes judiciales a este diario.

Desde la Justicia expresaron que en los próximos días habría novedades con respecto a Ortega, ya que, a pesar de su testimonio, sigue bajo la órbita de los investigadores.