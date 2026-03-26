Argentina sumó un amistoso contra un equipo europeo en la previa al Mundial

La Selección argentina programó un amistoso internacional ante su par serbio, en un encuentro a disputarse entre el 1 y el 9 de junio, en los Estados Unidos.

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El mismo será el primer enfrentamiento del representativo nacional con un conjunto europeo desde la final del pasado Mundial de Qatar 2022, en la que el seleccionado se impuso por 4-2 en la tanda de penales, para bordar su tercera estrella.

El conjunto serbio es uno de los llamativos ausentes de la próxima edición mundialista, a disputarse en Canadá, Estados Unidos y México, ya que no pudo superar el grupo K de las eliminatorias UEFA.

Tuvieron que pasar casi cuatro años para que el seleccionado argentino se vuelva a medir ante un conjunto europeo, en lo que será un amistoso previo al Mundial 2026.

El encuentro se dará entre el primero y el 9 de junio, con día y horario a determinar, y enfrentará al vigente campeón del Mundo con Serbia, que no pudo acceder a la cita norteamericana.

El mencionado será el decimocuarto partido preparativo que disputará el equipo que dirige el entrenador Lionel Scaloni entre un Mundial y el siguiente, midiéndose ante selecciones de distintos continentes, aunque nunca de Europa.

Los rivales del representativo nacional fueron Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico y Angola, además de los amistosos ante Mauritania y Zambia, a disputarse en La Bombonera el viernes 27 y martes 31, respectivamente, con triunfos argentinos en los 11 encuentros.

Por su lado, el próximo será el segundo mundial que se perderá el combinado serbio desde su separación de Montenegro, habiendo disputado los certámenes de Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque nunca pasó la fase de grupos, y sin poder clasificar a la copa de Brasil 2014.

Además, el país balcánico se quedó afuera del certamen al quedar en el tercer puesto del duro grupo K de la eliminatoria europea, con 13 puntos, que tuvo que compartir con Inglaterra, culminó con puntaje perfecto y sin recibir goles, Albania, clasificó al repechaje en el segundo lugar, y Letonia y Andorra, que quedaron en las dos últimas posiciones de la zona.