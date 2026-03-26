Confirmaron días y horarios de los clásicos en Primera División: ¿Cuándo se juega River-Boca?

La Asociación del Fútbol Argentino ya puso las cartas sobre la mesa: quedaron confirmados los días y horarios de los clásicos correspondientes a las fechas 13 a 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Y, como era de esperarse, todas las miradas apuntan al plato fuerte del calendario: una nueva edición del Superclásico entre River y Boca.

Liga Profesional de Fútbol Boca venció 2-0 a Instituto en La Bombonera y se afirmó en zona de pelea del Torneo Apertura

El cruce más esperado del fútbol argentino se jugará el domingo 19 de abril, cuando el Millonario reciba al Xeneize en el Monumental. Será, además, un partido especial por varios motivos: no solo por la histórica rivalidad, sino también porque marcará el primer Superclásico de Eduardo Coudet como entrenador de River, un condimento extra que le suma expectativa a un duelo que ya de por sí paraliza al país.

Pero la acción de los clásicos arrancará antes. El sábado 4 de abril, Independiente y Racing Club se verán las caras en el Libertadores de América, en una nueva edición del clásico de Avellaneda que promete intensidad y tribunas al rojo vivo.

De esta manera, desde la AFA dejaron definido el cronograma de los encuentros más calientes de este tramo del campeonato, dándole forma a un abril cargado de emociones fuertes. Con los clásicos ya agendados, los equipos empiezan a diagramar su camino en un torneo que entra en etapa decisiva.