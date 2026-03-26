Confirmaron días y horarios de los clásicos en Primera División: ¿Cuándo se juega River-Boca?

La Asociación del Fútbol Argentino ya puso las cartas sobre la mesa: quedaron confirmados los días y horarios de los clásicos correspondientes a las fechas 13 a 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Y, como era de esperarse, todas las miradas apuntan al plato fuerte del calendario: una nueva edición del Superclásico entre River y Boca.
El cruce más esperado del fútbol argentino se jugará el domingo 19 de abril, cuando el Millonario reciba al Xeneize en el Monumental. Será, además, un partido especial por varios motivos: no solo por la histórica rivalidad, sino también porque marcará el primer Superclásico de Eduardo Coudet como entrenador de River, un condimento extra que le suma expectativa a un duelo que ya de por sí paraliza al país.
Pero la acción de los clásicos arrancará antes. El sábado 4 de abril, Independiente y Racing Club se verán las caras en el Libertadores de América, en una nueva edición del clásico de Avellaneda que promete intensidad y tribunas al rojo vivo.
De esta manera, desde la AFA dejaron definido el cronograma de los encuentros más calientes de este tramo del campeonato, dándole forma a un abril cargado de emociones fuertes. Con los clásicos ya agendados, los equipos empiezan a diagramar su camino en un torneo que entra en etapa decisiva.