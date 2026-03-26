TC2000: ya se venden las entradas para verlo y disfrutarlo en El Zonda

El TC2000 prepara la continuidad de su campeonato tras la apertura de temporada en el callejero de Buenos Aires y será el autódromo El Zonda – Eduardo Copello el escenario de la segunda fecha. La categoría llegará acompañada del Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione .

Nuevas reglas La FIFA aplicará los cambios en el reglamento en el Mundial 2026: cuáles son

La organización ya puso a la venta las entradas para la actividad que se desarrollará el fin de semana de sábado 11 y domingo 12 de abril, las que pueden adquirirse al igual que estacionamiento en el sitio web passline.com.

Valores

Entrada generales (cerro) - $ 20.000.

Boxes - $ 40.000.

Estacionamiento para boxes -

Autos - $40.000.

Motos - $ 10.000.

Estacionamiento en el cerro (generales)

Autos - $ 20.000.

Motos - $ 5000.

El TC2000 volverá a El Zonda luego de estar presente en la reapertura del mismo el 12 de octubre de 2025 con la victoria de Gabriel Ponce de León con Toyota Corolla Cross. Luego de la carrera de Buenos Aires, el puntero del campeonato es Emiliano Stang (Toyota Corolla).

El Top Race no corre en el ocho sanjuanino desde el 12 de mayo de 2019. Luego de haber disputado la primera fecha del año, Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo) lidera las posiciones. Finalmente, la Fórmula Nacional dará inicio a un nuevo campeonato con la carrera que disputará en San Juan y Fiat Competizione también disputará su segunda fecha del año.

FUENTE: Prensa Secretaría de Deportes