El COI prohibió la participación de atletas trans en la categoría femenina para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Imane Khelif ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras la polémica con Imane Khelif, el COI realizó un cambio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y determinó que las atletas transgénero queden excluidas de las competencias femeninas.

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La normativa introduce una “ evaluación genética obligatoria”, un trámite que cada deportista deberá acreditar en una sola oportunidad durante su carrera.

Desde la institución argumentaron que el objetivo central es “salvaguardar la equidad, la seguridad y la transparencia en la rama femenina”.

El anuncio marca una ruptura con el lineamiento anterior del COI, que dejaba en manos de cada federación la decisión sobre la inclusión de deportistas trans.