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Así quedó el depósito de neumáticos en Chimbas tras el voraz incendio

El fuego consumió un acopio de cubiertas en la zona de la Costanera y varias dotaciones de bomberos debieron trabajar en el lugar para controlar las llamas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una vez más, el Parque Industrial de Chimbas es protagonista por un incendio que afectó a uno de sus predios. En este caso, un depósito de neumáticos ardió en llamas y tres dotaciones de bomberos se hicieron presentes para sofocar el fuego.

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El siniestro se produjo en la zona de la Costanera y, desde lejos, se podía visualizar el humo de las llamas que causó un susto en la gente del lugar. El fuego afectó a un depósito de neumáticos acumulados que terminaron hechos cenizas. Desde Bomberos aún investigan las causas del hecho, pero consideran que podría haber sido provocado por la quema de cubiertas.

Tras un llamado al 911, efectivos se hicieron presentes y trabajaron arduamente para sofocar las llamas. Luego de un intenso operativo, los agentes pudieron apagar el fuego que, afortunadamente, no logró expandirse.

Las autoridades reiteraron la importancia de evitar la quema de residuos, una práctica que puede derivar en este tipo de situaciones. A continuación, mirá las fotografías del establecimiento:

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