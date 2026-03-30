Boca debutará en la Libertadores sin hinchas visitantes en Chile

Boca Juniors no podrá contar con el acompañamiento de sus hinchas en su debut por la Copa Libertadores frente a Universidad Católica, luego de que la institución trasandina confirmara que el encuentro del 7 de abril de 2026 se disputará sin público visitante en el Claro Arena por razones de seguridad.

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La decisión fue comunicada oficialmente por el club chileno tras una resolución de la Delegación Presidencial Metropolitana. Según detallaron desde la entidad, la medida apunta a “garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto”.

Desde Cruzados indicaron además que existieron gestiones para permitir la presencia de hinchas visitantes en un número reducido que fuera compatible con el operativo de seguridad. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y la determinación fue elevada en tiempo y forma a la Conmebol.

La resolución generó malestar en la dirigencia de Boca, que ya presentó un reclamo ante el organismo sudamericano al considerar que debe respetarse el reglamento en relación con la asignación de entradas para el público visitante.

Según trascendió, en una primera instancia Universidad Católica ofreció unas 450 localidades, una cifra muy por debajo de las 2.000 que el club argentino pretendía hacer valer. Una segunda propuesta tampoco logró destrabar el conflicto.

Por su parte, el delegado presidencial Germán Codina explicó que la medida se tomó tras reuniones con distintos actores involucrados y con el objetivo de preservar la seguridad tanto del espectáculo como del vecindario.

De esta manera, el estreno de Boca en el certamen continental estará marcado por la ausencia de su público, en un contexto que suma tensión en la previa del inicio de la fase de grupos.