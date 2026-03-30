lunes 30 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cachetazo

"Humillante", "vergüenza nacional" y "papelón histórico": los portales de los medios chilenos tras la goleada ante Nueva Zelanda

La dura derrota 4-1 ante Nueva Zelanda no solo expuso el bajo rendimiento futbolístico de Chile, sino que encendió una fuerte reacción mediática y popular pocas veces vista para un amistoso. En un contexto ya delicado, el resultado rompió récords negativos históricos y profundizó la crisis de un equipo que parece haber tocado fondo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

Para los fanáticos chilenos del fútbol, la madrugada del lunes no fue una de las mejores. El seleccionado de Chile fue duramente derrotado por Nueva Zelanda con un contundente 4 a 1. Tras la aplastante caída del conjunto sudamericano ante el oceánico, las redes sociales y los medios de comunicación del país vecino no tardaron en explotar frente a las malas actuaciones de sus jugadores y de su técnico.

Lee además
alex caniggia destrozo a franco colapinto en las redes: humo, humo, muerto
No le importó nada

Alex Caniggia destrozó a Franco Colapinto en las redes: "Humo, humo, muerto"
scaloni, emocionado al hablar sobre la lesion que dejo a panichelli sin mundial
Rueda de prensa

Scaloni, emocionado al hablar sobre la lesión que dejó a Panichelli sin Mundial

Tras conocerse la derrota ante el elenco neozelandés, los medios chilenos no dudaron en destruir al conjunto liderado por Nicolás Córdova. "Estrepitosa goleada", "Humillante derrota", "Papelón histórico" y "Vergüenza nacional" fueron algunos de los punzantes títulos y opiniones sin filtro de los periodistas deportivos hacia La Roja.

Pero los fuertes dichos no quedaron solo en los diarios y en los sitios web de los medios de comunicación; como es costumbre, las redes sociales enfurecieron contra los jugadores: "Somos, por lejos, la peor selección de Conmebol", "¡VERGÜENZA HISTÓRICA! VÁYANSE TODOS". Todos los comentarios apuntaron hacia los futbolistas y su entrenador Nicolás Córdova.

image

Algunos podrían tachar de "exagerados" a los hinchas y periodistas que muestran vergüenza y decepción por perder un amistoso que solo sirve para ensayar variantes. Sin embargo, el contexto detrás de este partido es crítico: no solo se trata de que Nueva Zelanda no ganaba hace ocho meses, sino de que la Selección de Chile nunca había perdido antes contra un equipo del continente oceánico. Además, es la primera vez en su historia que el elenco chileno sufre una goleada de esta magnitud ante un rival que no pertenece a la Conmebol, en el siglo XXI.

Seguí leyendo

El mejor kitesurf de América desembarca en San Juan

Por la muerte del futbolista de Minero, suspenden el partido ante Desamparados

Scaloni empieza a recortar la lista rumbo al Mundial

El Trail bajo la luna tuvo su segunda edición en Valle Fértil

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

Scaloni dio indicios de la formación de Argentina contra Zambia: ¿juega o no Messi desde el arranque?

Clara Debiassi voló en San Juan y se quedó con el Ironman 70.3

TC en Neuquén: carrera caótica, triunfo de Canapino y día complicado para Tobías Martínez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hablo el arbitro sanjuanino salpicado en la investigacion por pagos irregulares ligados a la afa: son pagos por publicidad
Polémica

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero
Luto

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?
De la ficción al triatlón extremo

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe
Flagelo escolar

Un video muestra el bullying que sufría el alumno que mató a otro en una escuela de Santa Fe

Imagen cortesía Sí San Juan
Tensión total

Susto en el aire: el piloto se descompensó y su hijo tuvo que guiar la aeronave hasta el Aeroclub de Pocito

Te Puede Interesar

Detienen a un sujeto por el abuso sexual y el embarazo de una niña de 12 años
Grave caso

Detienen a un sujeto por el abuso sexual y el embarazo de una niña de 12 años

Por Luz Ochoa
Hay buenas expectativas en el sector de Turismo para Semana Santa en San Juan, por las reservas y consultas registradas hasta el momento.
Expectativa

Reserva de Semana Santa en San Juan: Turismo espera que sea el finde largo más exitoso en lo que va de 2026

La desvinculación de Analía García, referente en el vínculo con la comunidad, desató cuestionamientos de empresarios de Iglesia hacia Barrick.
Repercusiones

Sacudón en Barrick: el despido de una gerenta clave desató malestar de empresarios en Iglesia

En la Ruta 40 Sur los trabajos quedaron parados cuando se estaban por iniciar los puentes. La obra está a cargo de la UTE Dumandzic - Semisa.
Obra paralizada

Orrego confirmó que gestiona por la Ruta 40 Sur: "Tengo la palabra de Nación de que se va a reactivar"

San Juan busca médicos: todos los detalles para sumarse al sistema de salud provincial
Convocatoria abierta

San Juan busca médicos: todos los detalles para sumarse al sistema de salud provincial