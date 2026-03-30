"Humillante", "vergüenza nacional" y "papelón histórico": los portales de los medios chilenos tras la goleada ante Nueva Zelanda

Para los fanáticos chilenos del fútbol, la madrugada del lunes no fue una de las mejores. El seleccionado de Chile fue duramente derrotado por Nueva Zelanda con un contundente 4 a 1. Tras la aplastante caída del conjunto sudamericano ante el oceánico, las redes sociales y los medios de comunicación del país vecino no tardaron en explotar frente a las malas actuaciones de sus jugadores y de su técnico.

Tras conocerse la derrota ante el elenco neozelandés, los medios chilenos no dudaron en destruir al conjunto liderado por Nicolás Córdova. "Estrepitosa goleada", "Humillante derrota", "Papelón histórico" y "Vergüenza nacional" fueron algunos de los punzantes títulos y opiniones sin filtro de los periodistas deportivos hacia La Roja.

Pero los fuertes dichos no quedaron solo en los diarios y en los sitios web de los medios de comunicación; como es costumbre, las redes sociales enfurecieron contra los jugadores: "Somos, por lejos, la peor selección de Conmebol", "¡VERGÜENZA HISTÓRICA! VÁYANSE TODOS". Todos los comentarios apuntaron hacia los futbolistas y su entrenador Nicolás Córdova.

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Algunos podrían tachar de "exagerados" a los hinchas y periodistas que muestran vergüenza y decepción por perder un amistoso que solo sirve para ensayar variantes. Sin embargo, el contexto detrás de este partido es crítico: no solo se trata de que Nueva Zelanda no ganaba hace ocho meses, sino de que la Selección de Chile nunca había perdido antes contra un equipo del continente oceánico. Además, es la primera vez en su historia que el elenco chileno sufre una goleada de esta magnitud ante un rival que no pertenece a la Conmebol, en el siglo XXI.