Scaloni dio indicios de la formación de Argentina contra Zambia: ¿juega o no Messi desde el arranque?

Argentina juega ante Zambia en La Bombonera el martes 31 de marzo en un amistoso internacional que servirá de despedida para el equipo de Scaloni antes de jugar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

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El sábado la Selección Mayor tuvo un ensayo de fútbol, en dos tiempos de 40 minutos, ante la Sub 20 de Diego Placente, que por estos días se prepara para el Sudamericano de la categoría, que será, a su vez, clasificatorio al Mundial Sub 20, que se realizará en Azerbaiyán y Uzbekistán el año próximo.

"El entrenamiento futbolístico se realizó en el complejo 1 de Juveniles y finalizó 1 a 0 en favor del conjunto que dirige tácticamente Lionel Scaloni. El gol lo convirtió José Manuel López, tras una buena jugada colectiva en ofensiva", informó en una gacetilla de prensa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Para el primer tiempo la Selección Mayor salió con: Rulli; Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Barco, Paredes, Exequiel Palacios; Prestianni, José López y Nico Paz . En la segunda mitad ingresaron: Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

Los futbolistas que tuvieron rodaje en la primera mitad o gran parte del partido ante Mauritania tuvieron una sesión de trabajos regenerativos en el gimnasio.

Este domingo el plantel tuvo jornada libre, debiendo regresar los que decidieron irse este lunes, día en el que se completará el último entrenamiento. Además, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa en la que pueden surgir novedades sobre el equipo titular que enfrentará a Zambia.

Cómo forma Argentina vs. Zambia

Todo indica que Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, dos de los habituales titulares, que no estuvieron con Mauritania, jugarán con Zambia. Tampoco Leandro Paredes vio acción ante Mauritania y tendría su lugar entre los 11, al igual que Valentín Barco.

La sorpresa podría ser Gianluca Prestianni, quien no fue ni al banco y tendría minutos este martes.

Con Lionel Messi de entrada, Scaloni deberá definir quién es el 9: si vuelve a poner a Julián Alvarez entre los titulares o le da la oportunidad al Flaco López, goleador en el trabajo de este sábado.

Así este sería el once titular elegido por Scaloni para la despedida: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López o Julián Álvarez y Lionel Messi.