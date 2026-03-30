lunes 30 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En La Bombonera

Scaloni dio indicios de la formación de Argentina contra Zambia: ¿juega o no Messi desde el arranque?

El combinado albiceleste se medirá al elenco africano este martes, desde las 20:15. Se espera un once muy distinto

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Argentina juega ante Zambia en La Bombonera el martes 31 de marzo en un amistoso internacional que servirá de despedida para el equipo de Scaloni antes de jugar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Lee además
scaloni confirma a messi para el cierre en casa y empieza a recortar la lista rumbo al mundial
Selección Argentina

Scaloni confirma a Messi para el cierre en casa y empieza a recortar la lista rumbo al Mundial
el trail bajo la luna tuvo su segunda edicion en valle fertil
Polideportivo

El Trail bajo la luna tuvo su segunda edición en Valle Fértil

El sábado la Selección Mayor tuvo un ensayo de fútbol, en dos tiempos de 40 minutos, ante la Sub 20 de Diego Placente, que por estos días se prepara para el Sudamericano de la categoría, que será, a su vez, clasificatorio al Mundial Sub 20, que se realizará en Azerbaiyán y Uzbekistán el año próximo.

"El entrenamiento futbolístico se realizó en el complejo 1 de Juveniles y finalizó 1 a 0 en favor del conjunto que dirige tácticamente Lionel Scaloni. El gol lo convirtió José Manuel López, tras una buena jugada colectiva en ofensiva", informó en una gacetilla de prensa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Para el primer tiempo la Selección Mayor salió con: Rulli; Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Barco, Paredes, Exequiel Palacios; Prestianni, José López y Nico Paz . En la segunda mitad ingresaron: Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

Los futbolistas que tuvieron rodaje en la primera mitad o gran parte del partido ante Mauritania tuvieron una sesión de trabajos regenerativos en el gimnasio.

Este domingo el plantel tuvo jornada libre, debiendo regresar los que decidieron irse este lunes, día en el que se completará el último entrenamiento. Además, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa en la que pueden surgir novedades sobre el equipo titular que enfrentará a Zambia.

Cómo forma Argentina vs. Zambia

Todo indica que Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, dos de los habituales titulares, que no estuvieron con Mauritania, jugarán con Zambia. Tampoco Leandro Paredes vio acción ante Mauritania y tendría su lugar entre los 11, al igual que Valentín Barco.

La sorpresa podría ser Gianluca Prestianni, quien no fue ni al banco y tendría minutos este martes.

Con Lionel Messi de entrada, Scaloni deberá definir quién es el 9: si vuelve a poner a Julián Alvarez entre los titulares o le da la oportunidad al Flaco López, goleador en el trabajo de este sábado.

Así este sería el once titular elegido por Scaloni para la despedida: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López o Julián Álvarez y Lionel Messi.

Seguí leyendo

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

Clara Debiassi voló en San Juan y se quedó con el Ironman 70.3

TC en Neuquén: carrera caótica, triunfo de Canapino y día complicado para Tobías Martínez

San Agustín, el potrero sanjuanino que resiste entre escombros

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?

Un árbitro sanjuanino, salpicado en la investigación por presuntos arreglos en el fútbol argentino

Bombazo: uno de los grandes rivales de Lionel Messi podría ser su compañero en la MLS

De Bahía Blanca a la gloria: Pablo Bien, el atleta que conquistó el Ironman 70.3

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hablo el arbitro sanjuanino salpicado en la investigacion por pagos irregulares ligados a la afa: son pagos por publicidad
Polémica

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

La resiliencia de María: la trapito que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios video
Historias

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?
De la ficción al triatlón extremo

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero
Luto

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero

Imagen cortesía Sí San Juan
Tensión total

Susto en el aire: el piloto se descompensó y su hijo tuvo que guiar la aeronave hasta el Aeroclub de Pocito

Te Puede Interesar

Los descuentos y promociones que se puede conseguir en hotelería y grastronomía, en San Juan.
Para aprovechar

Entre 3 noches por 2 y descuentos de hasta el 20%, las promos para recorrer San Juan este finde

Por Redacción Tiempo de San Juan
La desvinculación de Analía García, referente en el vínculo con la comunidad, desató cuestionamientos de empresarios de Iglesia hacia Barrick.
Repercusiones

Sacudón en Barrick: el despido de una gerenta clave desató malestar de empresarios en Iglesia

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: Son pagos por publicidad
Polémica

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

La Cuadrilla del Manteca, los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha video
Quiénes son

La "Cuadrilla del Manteca", los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha

Una por una, las actividades que se podrá realizar en San Juan durante Semana Santa.
Presentación

Repasá las más de 100 páginas de actividades en San Juan para este finde largo de Semana Santa