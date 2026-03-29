domingo 29 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Será?

Bombazo: uno de los grandes rivales de Lionel Messi podría ser su compañero en la MLS

El club estadounidense busca incorporar a un experimentado mediocampista brasileño, quien no renovaría en Manchester United.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Inter Miami sigue buscando estrellas para rodear a Lionel Messi. Ahora, aceleran por una ex figura del Real Madrid: iniciaron gestiones para sumar a Casemiro como refuerzo.

Lee además
golpazo para el inter miami de messi: empate ante nashville y temprana eliminacion
Concachampions

Golpazo para el Inter Miami de Messi: empate ante Nashville y temprana eliminación
de bahia blanca a la gloria: pablo bien, el atleta que conquisto el ironman 70.3
Hay oro

De Bahía Blanca a la gloria: Pablo Bien, el atleta que conquistó el Ironman 70.3

El mediocampista del Manchester United, de 34 años, analiza opciones para su futuro luego del Mundial 2026. La propuesta de las Garzas es una de las más importantes que tiene sobre la mesa.

Según informó Marca, el brasileño también tiene una oferta del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que sería superadora en lo económico. Sin embargo, por su familia, el futbolista podría priorizar ir a la MLS.

"Las recientes conversaciones avanzan de manera positiva, pero aún sin decisión definitiva", expresaron desde el portal español sobre las negociaciones entre Inter Miami y Casemiro.

Por otra parte, el mediocampista de la Selección de Brasil también tenía una propuesta para renovar con Manchester United, aunque el jugador ya anunció que se marchará del club y cerrará su ciclo tras cuatro temporadas en la Premier League.

La exestrella del Real Madrid analiza cuál será su próximo destino: se acerca al Inter Miami de Lionel Messi y descartaría la posibilidad de reencontrarse con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.

Temas
Seguí leyendo

San Juan, un escenario que latió al ritmo del Ironman

Video: así fue el fuerte accidente de Bearman tras esquivar a Colapinto en el GP de Japón

Franco Colapinto terminó en el puesto 16 del GP de Japón: Gasly fue 7° y sumó puntos para Alpine

En Neuquén, el sanjuanino Tobías Martínez terminó 12° en la clasificación del Turismo Carretera

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River

Universitario, otra vez en el plano nacional: ganó en Tucumán y clasificó al Torneo del Interior B

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan

Quiénes fueron los pequeños gigantes que compitieron en el Ironman Kids en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de bahia blanca a la gloria: pablo bien, el atleta que conquisto el ironman 70.3
Hay oro

De Bahía Blanca a la gloria: Pablo Bien, el atleta que conquistó el Ironman 70.3

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan
¡Bomba!

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River video
Por el gran salto

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito
Calingasta

En imágenes: una camioneta causó destrozos en la Pampa del Leoncito

La resiliencia de María: la trapito que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios video
Historias

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

¿Continuará el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan
Pronóstico

¿Continuará el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

Te Puede Interesar

Las carreras que la UNSJ pretende lanzar para 2027, relacionadas al cuidado del agua y el agro
Educación

Las carreras que la UNSJ pretende lanzar para 2027, relacionadas al cuidado del agua y el agro

Por David Cortez Vega
El traspaso de pacientes con obra social al sistema de salud pública en San Juan es una fuerte tendencia. 
Radiografía del sistema

El éxodo al hospital público: por qué los sanjuaninos con obra social se mudan al sistema estatal

La resiliencia de María: la trapito que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios video
Historias

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

De Bahía Blanca a la gloria: Pablo Bien, el atleta que conquistó el Ironman 70.3
Hay oro

De Bahía Blanca a la gloria: Pablo Bien, el atleta que conquistó el Ironman 70.3

Encontraron sano y salvo al sanjuanino que buscaban hace seis días: dónde estaba
Buena noticia

Encontraron sano y salvo al sanjuanino que buscaban hace seis días: dónde estaba