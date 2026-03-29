Bombazo: uno de los grandes rivales de Lionel Messi podría ser su compañero en la MLS

Inter Miami sigue buscando estrellas para rodear a Lionel Messi. Ahora, aceleran por una ex figura del Real Madrid: iniciaron gestiones para sumar a Casemiro como refuerzo.

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El mediocampista del Manchester United, de 34 años, analiza opciones para su futuro luego del Mundial 2026. La propuesta de las Garzas es una de las más importantes que tiene sobre la mesa.

Según informó Marca, el brasileño también tiene una oferta del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que sería superadora en lo económico. Sin embargo, por su familia, el futbolista podría priorizar ir a la MLS.

"Las recientes conversaciones avanzan de manera positiva, pero aún sin decisión definitiva", expresaron desde el portal español sobre las negociaciones entre Inter Miami y Casemiro.

Por otra parte, el mediocampista de la Selección de Brasil también tenía una propuesta para renovar con Manchester United, aunque el jugador ya anunció que se marchará del club y cerrará su ciclo tras cuatro temporadas en la Premier League.

La exestrella del Real Madrid analiza cuál será su próximo destino: se acerca al Inter Miami de Lionel Messi y descartaría la posibilidad de reencontrarse con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita.