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El Gobernador volvió a mostrar sus dotes de cantor al ritmo de Luna Cautiva

Tras arribar al paraje Difunta Correa, Marcelo Orrego se animó a cantar un clásico folclórico y fue ovacionado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras participar del acto de bienvenida a los jinetes en la Difunta Correa, el gobernador Marcelo Orrego sorprendió con una escena inesperada: se animó a cantar Luna Cautiva en un restaurante del paraje.

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El gobernador Marcelo Orrego en el acto de la XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa.
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En el acto de la Cabalgata, Orrego se confesó: ¿llegó a pedirle a la Difunta o a agradecerle?

Lo hizo acompañado por Carlos Santana, Stefano Aróstica y Pablo Bianchi, en un momento distendido que rápidamente captó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

La escena no pasó desapercibida: jinetes y peregrinos se fueron acercando, se amontonaron alrededor del improvisado show y terminaron ovacionando al mandatario, que se mostró relajado y cercano, compartiendo una de las canciones más emblemáticas del cancionero popular argentino.

No es la primera vez que el gobernador muestra su costado artístico: en la última edición de la Fiesta Nacional del Sol también se animó a subirse al escenario principal, donde cantó ante miles de sanjuaninos, generando una reacción similar del público.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El Gobernador volvió a mostrar sus dotes de cantor en la Difunta Correa Tras arribar al paraje, Marcelo Orrego se animó a cantar Luna Cautiva junto a Carlos Santana, Stéfano Aróstica y Pablo Bianchi. La gente se amontonó para escucharlo y fue ovacionado. #difuntacorrea #marceloorrego #cabalgatadefe #tiempodesanjuan"
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