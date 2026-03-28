El Gobernador volvió a mostrar sus dotes de cantor al ritmo de Luna Cautiva

Tras participar del acto de bienvenida a los jinetes en la Difunta Correa, el gobernador Marcelo Orrego sorprendió con una escena inesperada: se animó a cantar Luna Cautiva en un restaurante del paraje.

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Lo hizo acompañado por Carlos Santana, Stefano Aróstica y Pablo Bianchi, en un momento distendido que rápidamente captó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

La escena no pasó desapercibida: jinetes y peregrinos se fueron acercando, se amontonaron alrededor del improvisado show y terminaron ovacionando al mandatario, que se mostró relajado y cercano, compartiendo una de las canciones más emblemáticas del cancionero popular argentino.

No es la primera vez que el gobernador muestra su costado artístico: en la última edición de la Fiesta Nacional del Sol también se animó a subirse al escenario principal, donde cantó ante miles de sanjuaninos, generando una reacción similar del público.