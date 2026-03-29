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Encontraron sano y salvo al sanjuanino que buscaban hace seis días: dónde estaba

El hombre de 64 años, que era buscado intensamente por su familia y la policía, fue hallado en una zona de Caucete. El operativo estuvo a cargo del fiscal José Plaza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de seis días de intensa búsqueda, apareció sano y salvo Adolfo Aníbal Rivero, el hombre de 64 años que era intensamente buscado en San Juan. Lo encontraron en las últimas horas en El Rincón, una zona de Caucete.

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El operativo fue coordinado por el fiscal José Plaza, quien encabezó las tareas investigativas que permitieron dar con su paradero. Una de las pistas clave fue que Rivero tenía afinidad por los caballos, lo que orientó la búsqueda hacia zonas rurales y contactos cercanos.

Con esa información, los investigadores lograron establecer que podía encontrarse en Caucete con el paso de la Cabalgata, hipótesis que finalmente se confirmó. El hombre fue localizado en buen estado de salud, lo que llevó tranquilidad tanto a su entorno como a las autoridades que trabajaron durante casi una semana para dar con él.

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