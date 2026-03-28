Un cono en plena calle, el motivo que habría causado el impactante vuelco de un auto en Chimbas

Un fuerte siniestro vial ocurrido durante la siesta del viernes en Chimbas sumó en las últimas horas nuevos elementos que permiten reconstruir cómo se produjo el impactante vuelco de un auto en plena calle . El hecho, que generó conmoción entre vecinos y transeúntes, tuvo lugar a metros de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, sobre calle Centenario, entre Mendoza y Tucumán.

En Ruta 40 Bajó de su auto frente al cementerio de Albardón, dos hombres le quisieron robar y terminó apuñalado

Imágenes impactantes Video: impresionante vuelco de un auto frente a una capilla en Chimbas

Según confirmó Canal 13 San Juan, la propia víctima señaló que el incidente ocurrió cuando intentó esquivar un cono de vallado. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el Renault que circulaba de este a oeste se encontró de manera repentina con un elemento compuesto por una base circular de hormigón y un parante naranja, lo que habría provocado la pérdida de control del rodado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2037614108699197475&partner=&hide_thread=false Impresionante vuelco de un auto frente a una capilla en Chimbas pic.twitter.com/XsRVrGQ6ea — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 27, 2026

Tras el impacto inicial, el vehículo recorrió aproximadamente 200 metros antes de volcar, quedando finalmente con las ruedas hacia arriba en las inmediaciones de la iglesia de Andacollo. La escena, registrada en videos por vecinos, mostró la violencia del episodio y el estado en que quedó el automóvil.

Pese a la espectacularidad del vuelco, el conductor logró salir por sus propios medios y fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Rawson para una mejor evaluación médica y, en principio, no habría sufrido heridas de gravedad.

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En el lugar trabajó personal policial, Bomberos y equipos de emergencias, quienes realizaron las tareas de asistencia y ordenaron el tránsito en la zona mientras se llevaban adelante las pericias para determinar con precisión la mecánica del siniestro.