sábado 28 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A metros de una capilla

Un cono en plena calle, el motivo que habría causado el impactante vuelco de un auto en Chimbas

El siniestro ocurrió el viernes por la siesta en calle Centenario, a metros de la capilla de Andacollo, y dejó un auto volcado en plena calzada. El conductor aseguró que perdió el control al intentar esquivar un elemento de vallado con base de hormigón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fuerte siniestro vial ocurrido durante la siesta del viernes en Chimbas sumó en las últimas horas nuevos elementos que permiten reconstruir cómo se produjo el impactante vuelco de un auto en plena calle. El hecho, que generó conmoción entre vecinos y transeúntes, tuvo lugar a metros de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, sobre calle Centenario, entre Mendoza y Tucumán.

Lee además
video: impresionante vuelco de un auto frente a una capilla en chimbas
Imágenes impactantes

Video: impresionante vuelco de un auto frente a una capilla en Chimbas
bajo de su auto frente al cementerio de albardon, dos hombres le quisieron robar y termino apunalado
En Ruta 40

Bajó de su auto frente al cementerio de Albardón, dos hombres le quisieron robar y terminó apuñalado

Según confirmó Canal 13 San Juan, la propia víctima señaló que el incidente ocurrió cuando intentó esquivar un cono de vallado. De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el Renault que circulaba de este a oeste se encontró de manera repentina con un elemento compuesto por una base circular de hormigón y un parante naranja, lo que habría provocado la pérdida de control del rodado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2037614108699197475&partner=&hide_thread=false

Tras el impacto inicial, el vehículo recorrió aproximadamente 200 metros antes de volcar, quedando finalmente con las ruedas hacia arriba en las inmediaciones de la iglesia de Andacollo. La escena, registrada en videos por vecinos, mostró la violencia del episodio y el estado en que quedó el automóvil.

Pese a la espectacularidad del vuelco, el conductor logró salir por sus propios medios y fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Rawson para una mejor evaluación médica y, en principio, no habría sufrido heridas de gravedad.

image

En el lugar trabajó personal policial, Bomberos y equipos de emergencias, quienes realizaron las tareas de asistencia y ordenaron el tránsito en la zona mientras se llevaban adelante las pericias para determinar con precisión la mecánica del siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un colectivero sanjuanino tras una denuncia de violencia: amenazó y golpeó con un arma a su expareja

Un delincuente golpeó a una adulta mayor, la tiró al piso y le robó su cartera: fue detenido

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave

Reiteran el pedido de búsqueda de un sanjuanino de 64 años que padece esquizofrenia

Detuvieron a un hombre por amenazar a un niño con un "cuchillo" en el cuello

Buscan a los "Abrepaquetes": robaron celulares por una cifra millonaria de las encomiendas de un correo

Le dieron una pedrada en la cabeza a un anciano en Chimbas y le robaron la bicicleta

Abrieron un auto en Concepción y sustrajeron 10 equipos de comunicaciones de la Agencia de Deporte

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que termino grave
Chimbas

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan
Pronóstico

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan

Una nena de 12 años entró embarazada al Hospital Rawson y creen que fue abusada
Investigación Judicial

Una nena de 12 años entró embarazada al Hospital Rawson y creen que fue abusada

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave
Chimbas

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave

El ramal A7 del tren Belgrano llegaba a la estación Jáchal, en el departamento norteño. (foto: Gustavo Trigo).
Infraestructura y minería

Entre paneles solares y un dique, el tren que ya tiene un guiño para revivir en San Juan

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90
Viaje en el Tiempo

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90'

Te Puede Interesar

Bajó de su auto frente al cementerio de Albardón, dos hombres le quisieron robar y terminó apuñalado
En Ruta 40

Bajó de su auto frente al cementerio de Albardón, dos hombres le quisieron robar y terminó apuñalado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crece el grooming en San Juan: proyectan un aumento de casos en 2026 y alertan por nuevas redes
A tener en cuenta

Crece el grooming en San Juan: proyectan un aumento de casos en 2026 y alertan por nuevas redes

Tradición, fe y mucho sol en una multitudinaria Cabalgata a la Difunta Correa
XXXV Edición

Tradición, fe y mucho sol en una multitudinaria Cabalgata a la Difunta Correa

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?
Análisis

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90
Viaje en el Tiempo

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90'