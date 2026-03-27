viernes 27 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes impactantes

Video: impresionante vuelco de un auto frente a una capilla en Chimbas

Ocurrió este viernes por la siesta, frente a la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo. Intervinieron policías, bomberos y emergencias médicas, mientras se investiga cómo se produjo el vuelco y el estado de los ocupantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fuerte siniestro vial ocurrió durante la siesta de este viernes en Chimbas. Un auto volcó y quedó completamente dado vuelta en plena calle, a la vista de vecinos y transeúntes.

Lee además
en rawson rescataron a dos perros que estaban en un reservorio de agua: el video
Final feliz

En Rawson rescataron a dos perros que estaban en un reservorio de agua: el video
Un video de motoqueros copando la Ruta del Sol en la zona del paredón del Dique de Ullum generó quejas en las redes.
En las redes

Quejas de sanjuaninos por maniobras peligrosas y ruidos molestos de motoqueros en el Dique de Ullum

El hecho se registró a metros de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, sobre calle Centenario, entre Mendoza y Tucumán. Por motivos que aún no fueron establecidos, un Renault de color naranja terminó con sus ruedas hacia arriba en medio de la calzada. Un video difundido por lectores de Tiempo de San Juan demostraron el impacto del incidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2037614108699197475&partner=&hide_thread=false

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre la mecánica del vuelco ni se confirmó si hubo heridos de gravedad. Tampoco trascendió si participó otro vehículo en el episodio.

En el lugar trabajó personal policial, Bomberos y equipos de emergencias médicas, que asistieron a los ocupantes del rodado y realizaron las tareas correspondientes para controlar la situación y ordenar el tránsito en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Filmó una camioneta haciendo zigzag en medio de la Ruta 20, en plena noche

Encontraron varias ratas trepadas en un árbol en Rivadavia: el video

Filmaron a un grupo de adolescentes arriba de los juegos del Parque de Mayo, ¿haciendo daño?

Inesperado: una plaza de Rawson, tomada por caballos en plena madrugada

Olvidó su bolso en la calle y un sujeto se lo llevó: asegura que en su interior había $6.000.000 y pide ayuda

Realizan una colecta para ayudar a la familia del joven fallecido tras un choque en Rivadavia

Tras regresar de la escuela, atrapó a un ladrón que robó a metros de su casa en el Valle Grande: el victimario irá a prisión

Hombre desaparecido en Chimbas: todavía no dan con él y desde la Fiscalía no descartan ninguna hipótesis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares
Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital
Siniestro

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días
Triste noticia

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde
Pronóstico

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde

Te Puede Interesar

Marcos Maciel, un sanjuanino de 78 años que, lejos de montar a caballo, emprendió el recorrido hacia la Difunta Correa en su “cochecito”, bautizado “Ave Fénix”. video
Cabalgata de la Fe

A cambio de caballo, el "Ave Fénix": el particular desfile de un gaucho sanjuanino hasta la Difunta Correa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Realizan una colecta para ayudar a la familia del joven fallecido tras un choque en Rivadavia
Campaña

Realizan una colecta para ayudar a la familia del joven fallecido tras un choque en Rivadavia

Jorge Escobar
ENTREVISTA

Escobar, a fondo: de "Milei es necesario para el PJ" a "Uñac está verde para ser presidente" y un consejo político al oficialismo

El ciclismo sanjuanino y una temporada para el olvido: casi la mitad de las competencias programadas, más de 30 días sin correr y un final incierto
Pelotón en crisis

El ciclismo sanjuanino y una temporada para el olvido: casi la mitad de las competencias programadas, más de 30 días sin correr y un final incierto

La gratitud, el sentimiento y la tradición, un año más los motores de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa
En marcha

La gratitud, el sentimiento y la tradición, un año más los motores de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa