Video: impresionante vuelco de un auto frente a una capilla en Chimbas

Un fuerte siniestro vial ocurrió durante la siesta de este viernes en Chimbas. Un auto volcó y quedó completamente dado vuelta en plena calle, a la vista de vecinos y transeúntes.
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Ocurrió este viernes por la siesta, frente a la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo. Intervinieron policías, bomberos y emergencias médicas, mientras se investiga cómo se produjo el vuelco y el estado de los ocupantes.
Un fuerte siniestro vial ocurrió durante la siesta de este viernes en Chimbas. Un auto volcó y quedó completamente dado vuelta en plena calle, a la vista de vecinos y transeúntes.
El hecho se registró a metros de la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, sobre calle Centenario, entre Mendoza y Tucumán. Por motivos que aún no fueron establecidos, un Renault de color naranja terminó con sus ruedas hacia arriba en medio de la calzada. Un video difundido por lectores de Tiempo de San Juan demostraron el impacto del incidente.
Hasta el momento, no se conocen detalles sobre la mecánica del vuelco ni se confirmó si hubo heridos de gravedad. Tampoco trascendió si participó otro vehículo en el episodio.
En el lugar trabajó personal policial, Bomberos y equipos de emergencias médicas, que asistieron a los ocupantes del rodado y realizaron las tareas correspondientes para controlar la situación y ordenar el tránsito en la zona.