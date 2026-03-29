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Tragedia

Murió un hombre que fue acuchillado por defender a su hijo en una fiesta familiar

Un hombre de 55 años murió tras ser apuñalado mientras defendía a su hijo durante una pelea en la 'Fiesta del Asado', y la Justicia evalúa agravar la imputación del acusado a homicidio consumado a la espera de los resultados de la autopsia.

Por Agencia NA
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Un hombre de 55 años falleció en las últimas horas tras ser apuñalado por defender a su hijo durante una pelea que se originó mientras se celebraba la “Fiesta del Asado” en la ciudad neuquina de Zapala.

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El hecho ocurrió alrededor de las 3:15 de la madrugada del pasado 7 de marzo en el predio ubicado entre las calles Avellaneda y Zeballos.

Según la reconstrucción fiscal, la violencia se desató cuando el imputado, acompañado por otro sujeto, comenzó a golpear al hijo de la víctima y a un amigo de este en pleno festejo municipal.

Al advertir la agresión contra su familiar, el padre intervino para protegerlo y fue en ese instante cuando el atacante extrajo una cuchilla de 27 centímetros de largo con la que le asestó una puñalada en la zona abdominal.

Tras el brutal ataque, el hombre fue asistido de urgencia por personal policial y trasladado a un centro de salud con lesiones vasculares y de colon de extrema gravedad.

A pesar de los esfuerzos médicos realizados durante las últimas semanas, su estado permaneció inestable hasta que se produjo el desenlace fatal, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Frente a este nuevo escenario, la fiscalía solicitó la realización de una autopsia para determinar fehacientemente si existe un nexo causal directo entre la herida y el deceso.

Hasta el momento, el agresor se encontraba imputado por “homicidio en grado de tentativa” bajo la modalidad de prisión domiciliaria, pero la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, adelantó que buscará la reformulación de cargos.

“Se espera que los resultados del examen forense estén disponibles este lunes”, confirmaron fuentes judiciales, lo que permitiría elevar la acusación a homicidio consumado y modificar las medidas cautelares vigentes contra el detenido.

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