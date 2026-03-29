Terminó con una fractura y golpes al caer de un caballo en Valle Fértil

Este viernes, a pocos minutos de la medianoche, ingresó al nosocomio capitalino un hombre con serias heridas en su cuerpo. Según explicaron fuentes del caso, las mismas se produjeron tras caer de un caballo en Valle Fértil.

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El siniestro ocurrió el viernes por la tarde en la localidad de Balde de Astica. Se desconocen las circunstancias, pero el jinete, identificado como Marcelino Daniel Cabral (46) , cayó del equino y terminó con la escápula derecha fracturada y diversos politraumatismos.

En primera instancia, el damnificado fue asistido en el centro de salud departamental, pero ante la complejidad de su cuadro fue trasladado al Hospital Rawson. El sujeto arribó a la institución el viernes, alrededor de las 23:45 horas, y desde ese momento se encuentra internado bajo observación.

Cabral es oriundo de aquel departamento del este sanjuanino y, según la información brindada en las últimas horas, se dirigía a su casa cuando ocurrió el percance.

El caso es investigado por la Comisaría 12da.