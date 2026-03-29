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Hay oro

De Bahía Blanca a la gloria: Pablo Bien, el atleta que conquistó el Ironman 70.3

La tercera fue la vencida para el bahiense, que ya había competido en San Juan en otras dos oportunidades. Esta vez dominó de punta a punta y cruzó la meta con un tiempo de 3:51:01, sumando otra victoria a su corta pero exitosa carrera en el triatlón.

Por Carla Acosta
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Pablo Manuel Bien, oriundo de Bahía Blanca, se consagró ganador de la clasificación general individual masculina en el Ironman 70.3 San Juan 2026, demostrando velocidad y resistencia desde el primer tramo hasta la meta.

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Comerciante de profesión y triatleta desde hace apenas cuatro años, Bien descubrió la disciplina gracias a un amigo y rápidamente se convirtió en un referente del triatlón nacional. Con el dorsal 70, lideró toda la carrera y llegó primero a las 11:51 de la mañana, en el circuito ubicado en las afueras del Teatro del Bicentenario.

“Muy contento con esta victoria, San Juan es una hermosa provincia y espero volver", expresó emocionado tras cruzar la línea de llegada.

El triunfo confirma el excelente momento de Bien: hace apenas tres semanas había alcanzado el primer puesto en el Ironman 70.3 Punta del Este 2026, y ahora logró su revancha en San Juan, donde en 2023 había quedado en el tercer puesto. Compitiendo en la subcategoría masculino 35-39, el atleta vuelve a dejar su marca como uno de los principales exponentes del triatlón argentino.

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