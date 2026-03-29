San Juan, un escenario que latió al ritmo del Ironman

La provincia de San Juan vivió una verdadera fiesta con el Ironman 70.3 San Juan, el famoso triatlón que reunió este domingo a más de 1200 atletas de todo el mundo.

El movimiento se concentró en los alrededores del Teatro del Bicentenario, donde se ubicó el área de transición y el punto de llegada, generando un clima festivo acompañado por sanjuaninos y turistas.

El Ironman 70.3, conocido como “medio Ironman”, es una de las pruebas más exigentes del triatlón internacional. La competencia combina tres disciplinas: 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de pedestrismo, completando un total de 113 kilómetros de esfuerzo físico.

En el caso de San Juan, la prueba comenzó en el Dique Punta Negra con la etapa de natación. Luego, los atletas emprendieron el tramo de ciclismo atravesando paisajes montañosos hasta llegar a la ciudad, donde dejaron sus bicicletas en la zona de transición para iniciar la última parte de la carrera a pie.

El público acompañó en gran número durante toda la jornada, alentando a cada atleta en todo el recorrido. Uno de los puntos más emblemáticos fue el Puente Ignacio de la Roza, que se transformó en una verdadera pasarela humana, colmada de aplausos, carteles y banderas.

El esfuerzo de los competidores se vio potenciado por el calor del público, que no dejó de alentar en ningún momento. La previa del final tuvo además un condimento especial con la locución de Jorge Tobal y Lito, quienes le aportaron color y emoción a la definición de la competencia.