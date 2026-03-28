Le dieron un puntazo y se llevaron su cartera mientas esperaba el colectivo cerca del Valle Grande: fue hospitalizada

Una mujer de 48 años fue asaltada y atacada con un arma blanca este sábado por la mañana en el límite entre Pocito y Rawson , cuando aguardaba el colectivo en inmediaciones del barrio Valle Grande . Como consecuencia del violento episodio, debió ser trasladada al hospital, aunque se encontraba consciente.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:18 en calle Chacabuco, antes de Calle 5. Según informaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, Cecilia Juárez se encontraba en la parada cuando fue abordada por un hombre armado con un cuchillo.

Siempre de acuerdo a la misma versión, la víctima se resistió al robo y se produjo un forcejeo. En ese contexto, el agresor intentó apuñalarla en tres oportunidades: dos a la altura del abdomen y una en la pierna. Producto del ataque, la mujer sufrió una herida cortante en el muslo derecho.

Tras el violento accionar, el delincuente logró sustraerle la cartera, en la que llevaba su celular y documentación personal, y se dio a la fuga. Minutos después, una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó a la damnificada al Hospital de Pocito.

Por el caso, se dispuso la recepción de la denuncia, la realización de inspección ocular, croquis ilustrativo y el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Además, se ordenó la geolocalización del celular sustraído y la intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad y la Comisaría 35°.