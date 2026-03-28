Asaltaron a un anciano en Caucete y le quitaron $4.500.000 en efectivo

Un violento episodio de inseguridad tuvo como víctima a un hombre de 81 años en Caucete. Según fuentes oficiales, fue interceptado en plena vía pública por dos delincuentes que lo golpearon y le sustrajeron una riñonera con $4.500.000 en efectivo, dinero que llevaba consigo tras concretar la venta de un terreno.

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El hecho se registró en la tarde de este sábado, alrededor de las 16:30, en la zona del barrio Área 2. Según trascendió, el adulto mayor se dirigía hacia la vivienda de una sobrina con la intención de resguardar el monto, cuando fue sorprendido por los asaltantes.

De acuerdo a las primeras versiones, los agresores se movilizaban en bicicleta y actuaron de manera directa: uno de ellos le propinó un golpe en el rostro que lo hizo caer al suelo. En ese momento, le quitaron la riñonera donde transportaba el dinero y escaparon rápidamente del lugar.

Tras el ataque, el hombre fue asistido y luego derivado al hospital de Caucete, donde recibió atención por las heridas ocasionadas durante el asalto.

La causa fue iniciada como robo y quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que lleva adelante las medidas investigativas para identificar a los responsables.