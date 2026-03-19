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Concachampions

Golpazo para el Inter Miami de Messi: empate ante Nashville y temprana eliminación

Las Garzas no aprovecharon el gol número 900 de la Pulga e igualaron por 1-1 en el Chase Stadium: el tanto de Espinoza, con ventaja por ser visitante, le dio al conjunto de Tennessee a los cuartos de final del certamen internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ni siquiera una noche histórica de Lionel Messi pudo cambiar el destino de Inter Miami. El equipo dirigido por Javier Mascherano empató 1-1 ante Nashville SC como local y quedó eliminado de la Concachampions en octavos de final.

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El conjunto estadounidense pagó caro el gol de visitante convertido por Cristian Espinoza, que selló la igualdad en la serie y le dio la clasificación al equipo de Tennessee, tras el 1-1 global.

La noche había comenzado de la mejor manera para las Garzas. A los 6 minutos del primer tiempo, Messi abrió el marcador y, además, alcanzó una cifra impactante: llegó a los 900 goles como profesional. Un nuevo hito en una carrera que sigue rompiendo récords.

El rosarino suma 672 tantos con Barcelona, 115 con la Selección Argentina, 32 con PSG y 81 con Inter Miami, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

Sin embargo, el equipo local no logró sostener la ventaja. En el segundo tiempo, Nashville reaccionó y encontró el empate a los 28 minutos a través de Espinoza, que aprovechó su chance y silenció el estadio.

A partir de allí, Inter Miami fue en busca del triunfo con insistencia, con Messi como eje y varias situaciones claras, pero se topó con la resistencia defensiva del rival y la falta de eficacia en los metros finales.

El pitazo final marcó el cierre de una eliminación temprana y sorpresiva para el equipo de Mascherano, que tenía grandes expectativas en el torneo internacional.

Ahora, Nashville espera rival en cuartos de final, que saldrá del cruce entre América de México y Philadelphia Union, mientras que Inter Miami deberá reponerse rápido tras un golpe duro, incluso en una noche que quedará en la historia por el gol 900 de Messi.

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