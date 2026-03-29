Video: así fue el fuerte accidente de Bearman tras esquivar a Colapinto en el GP de Japón

El piloto británico de Haas, Oliver Bearman, protagonizó un duro accidente durante el Gran Premio de Japón, la tercera fecha del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 en la que se impuso Kimi Antonelli (Mercedes). Luego del golpe, se lo vio salir de su auto renguenado y con muestras de dolor, lo que llevó preocupación. Sin embargo, no tuvo ninguna lesión de gravedad. El argentino Franco Colapinto zafó por centímetros de no ser embestido por su rival.

Todo sucedió en al vuelta 22 cuando Bearman se disponía a superar al pilarense. Cuando todavía estaba atrás, perdió el control de su monoplaza y se lo vio pasar por afuera de la pista por el lado izquierdo y luego cruzarla hacia enfrente hasta impactar con la contención lateral.

El siniestro obligó a que saliera el auto de seguridad que puso un impasse momentáneo en la competencia, mientras que minutos después las cámaras captaron a Bearman alejandose de su auto con serias dificultades físicas. En especial, una renguera en una de sus piernas fue lo que llamó la atención. De todos modos, rápidamente le hicieron una radiografía que determinó que no presenta fracturas, sino tan solo una contusión en la rodilla derecha.

El accidente ocurrió en la cuchara de las curvas 13 y 14. Poco después se supo que se debió a un problema mecánico electrónico con lo que regula la energía de los neumáticos traseros. Eso hizo que Bearman perdiera el control y pasara por delante del Alpine de Colapinto, con el que no colisionó por poco.

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El comunicado de la FIA:

"Desde su introducción, el reglamento de 2026 ha sido objeto de constantes debates entre la FIA, los equipos, los fabricantes de motores, los pilotos y la FOM. Este reglamento incluye, por diseño, una serie de parámetros ajustables, especialmente en lo relativo a la gestión energética, que permiten la optimización basada en datos reales", expresó la entidad.

"Todas las partes interesadas han mantenido la postura de que se realizaría una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para recopilar y analizar datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si se requieren ajustes", añadieron.

A su vez, la FIA manifestó que seguirán "colaborando estrechamente y de forma constructiva con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de su misión". Y sentenciaron: "En este momento, cualquier especulación sobre la naturaleza de los posibles cambios sería prematura. Se comunicarán más actualizaciones a su debido tiempo".