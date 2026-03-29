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Fe

Monseñor Lozano llamó a vivir una Semana Santa con compromiso: "Amemos al amor"

En el inicio del Domingo de Ramos, el arzobispo Jorge Lozano convocó a los fieles sanjuaninos a involucrarse activamente en la fe y a "hacerle lugar al amor" en la vida cotidiana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con la bendición de los ramos y una importante convocatoria de fieles en la Catedral San Juan Bautista dio inicio formal a la Semana Santa. La celebración estuvo encabezada por Monseñor Lozano, quien en su homilía del domingo 29 de marzo dejó un mensaje cercano y directo, enfocado en la participación activa de la comunidad.

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"¿Estamos listos para vivir la Semana Santa? ¡Faltás vos!", fue una de las frases que marcó el tono de su intervención, en la que invitó a los sanjuaninos a no ser meros espectadores. En ese sentido, destacó que si bien las parroquias ya están preparadas -con ramos, altares y coros listos-, lo esencial sigue siendo la presencia de los fieles.

Durante la ceremonia, el arzobispo recordó el significado de la jornada, que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, y subrayó que se trata de un gesto de humildad y entrega, lejos de cualquier idea de poder o conquista. “Jesús no entra para arrasar, sino para dar su vida por amor”, expresó.

Además, retomó una conocida frase de Francisco de Asís -"El Amor no es amado"- para invitar a resignificarla en estos días: "Amemos al Amor", propuso, como una forma de llevar la fe a lo cotidiano.

De esta manera, el inicio de la Semana Santa en San Juan estuvo atravesado por un fuerte llamado a la reflexión, la participación y el compromiso espiritual.

Embed - Arzobispado de San Juan de Cuyo on Instagram: " ¿Estamos listos para vivir la Semana Santa? ¡Faltás vos! Desde los jardines de nuestra Iglesia Catedral San Juan Bautista, recibimos esta profunda invitación. En nuestras parroquias ya están los ramos, los altares preparados y los coros ensayando... pero lo verdaderamente importante en esta Semana Santa es tu presencia. Hoy celebramos que Jesús entra en Jerusalén. Y no lo hace como un conquistador para arrasar, sino con humildad, para entregar su vida por amor a cada uno de nosotros. Como decía San Francisco de Asís: “El Amor no es amado”. En estos días santos, te invitamos a darle vuelta a esa frase. ¡Amemos al Amor! Hagámosle lugar en nuestra vida cotidiana. Acercate a tu comunidad parroquial y vivamos juntos, en cada rincón de San Juan, el paso de Jesús. ¿Te sumás al camino?"
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