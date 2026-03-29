Monseñor Lozano llamó a vivir una Semana Santa con compromiso: "Amemos al amor"

Con la bendición de los ramos y una importante convocatoria de fieles en la Catedral San Juan Bautista dio inicio formal a la Semana Santa. La celebración estuvo encabezada por Monseñor Lozano , quien en su homilía del domingo 29 de marzo dejó un mensaje cercano y directo, enfocado en la participación activa de la comunidad.

A pleno Aprobado por los gauchos: cómo se vivió la XXXV Cabalgata de Fe, tras las remodelaciones en la Difunta Correa,

"¿Estamos listos para vivir la Semana Santa? ¡Faltás vos!", fue una de las frases que marcó el tono de su intervención, en la que invitó a los sanjuaninos a no ser meros espectadores. En ese sentido, destacó que si bien las parroquias ya están preparadas -con ramos, altares y coros listos-, lo esencial sigue siendo la presencia de los fieles.

Durante la ceremonia, el arzobispo recordó el significado de la jornada, que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, y subrayó que se trata de un gesto de humildad y entrega, lejos de cualquier idea de poder o conquista. “Jesús no entra para arrasar, sino para dar su vida por amor”, expresó.

Además, retomó una conocida frase de Francisco de Asís -"El Amor no es amado"- para invitar a resignificarla en estos días: "Amemos al Amor", propuso, como una forma de llevar la fe a lo cotidiano.

De esta manera, el inicio de la Semana Santa en San Juan estuvo atravesado por un fuerte llamado a la reflexión, la participación y el compromiso espiritual.