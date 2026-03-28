sábado 28 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rugby

Universitario, otra vez en el plano nacional: ganó en Tucumán y clasificó al Torneo del Interior B

El equipo sanjuanino venció 27-22 a Jockey Club en Tucumán y aseguró su lugar en el Torneo del Interior B. El triunfo marcó el regreso de Universitario a la competencia nacional luego de 22 años. Supo sostener la ventaja en el tramo final pese a jugar en inferioridad numérica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2044fca2-2499-4e5e-a5c7-81d8bef8f828

Universitario logró una victoria clave fuera de casa y selló su regreso a la competencia nacional. El conjunto sanjuanino venció 27-22 a Jockey Club en Tucumán y aseguró su clasificación al Torneo del Interior B, al que volverá tras más de dos décadas.

Lee además
en neuquen, el sanjuanino tobias martinez termino 12° en la clasificacion del turismo carretera
Automovilismo

En Neuquén, el sanjuanino Tobías Martínez terminó 12° en la clasificación del Turismo Carretera
kilometros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueno: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en river video
Por el gran salto

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River

El equipo dirigido por Fernando Torcivia construyó el triunfo a partir de una defensa firme y un funcionamiento dinámico en ataque, con protagonismo de los backs. Durante gran parte del encuentro, logró imponer condiciones y administrar la ventaja.

image

En el tramo final, el conjunto sanjuanino debió sostener el resultado en inferioridad numérica, lo que exigió un esfuerzo colectivo tanto en lo físico como en lo mental. En ese contexto, el trabajo de los forwards resultó determinante para resistir la presión del rival y asegurar el cierre del partido.

image

Con este resultado, Universitario se quedó con un lugar en la Zona 6 del Torneo del Interior B y concretó un regreso esperado al plano nacional.

Síntesis

Jockey Club: 22

Try: Juan Ignacio Manson, José Luis Casagrande, Luciano Salazar, try penal (scrum).

Conversión: -.

Penal: -.

Universitario: 27

Try: Francisco Marcucci, Vito Sambrizzi (2).

Conversión: Gerónimo Arabel (4).

Penal: Gerónimo Arabel (2).

Resultado parcial: Jockey Club 5-13 Universitario

Amarilla: Santino Atencio (UNI), Julián Aguiar (UNI), Agustín Estigarribia (JRC), Lautaro Torcivia (UNI), Gerónimo Pastore (UNI), Tomás Montilla (UNI).

Roja: -.

Temas
Seguí leyendo

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan

Quiénes fueron los pequeños gigantes que compitieron en el Ironman Kids en San Juan

"Yo soy verdinegro": en San Martín reversionaron el hitazo de Los Palmeras

Colapinto no ocultó su bronca tras la clasificación en Japón: confía en mejorar el domingo

Franco Colapinto no superó la qualy y largará 15to en el Gran Premio de Japón

El puntaje de los jugadores de San Martín en el 0-0 ante la Academia cordobesa

"Si no metemos la pelota, no vamos a ganar nunca": la fuerte autocrítica de un defensor de San Martín

Enzo rompió el cero y Nico Paz marcó un golazo: reviví los goles de la victoria de la Selección Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un famosisimo actor competira en el ironman en san juan
¡Bomba!

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan
Pronóstico

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90
Viaje en el Tiempo

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90'

El ramal A7 del tren Belgrano llegaba a la estación Jáchal, en el departamento norteño. (foto: Gustavo Trigo).
Infraestructura y minería

Entre paneles solares y un dique, el tren que ya tiene un guiño para revivir en San Juan

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave
Chimbas

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan
¡Bomba!

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan

Te Puede Interesar

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River video
Por el gran salto

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River

Por Carla Acosta
Imagen ilustrativa.
Barrio Área 2

Asaltaron a un anciano en Caucete y le quitaron $4.500.000 en efectivo

El drone captó una marea de fe: así fue la impactante llegada de la Cabalgata a la Difunta Correa video
Video

El drone captó una marea de fe: así fue la impactante llegada de la Cabalgata a la Difunta Correa

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?
Análisis

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?

Conmoción en una escuelita de fútbol de Rawson por el robo de 16 pelotas y más elementos
Camping Cesap

Conmoción en una escuelita de fútbol de Rawson por el robo de 16 pelotas y más elementos