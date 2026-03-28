Universitario, otra vez en el plano nacional: ganó en Tucumán y clasificó al Torneo del Interior B
El equipo sanjuanino venció 27-22 a Jockey Club en Tucumán y aseguró su lugar en el Torneo del Interior B. El triunfo marcó el regreso de Universitario a la competencia nacional luego de 22 años. Supo sostener la ventaja en el tramo final pese a jugar en inferioridad numérica.
Universitario logró una victoria clave fuera de casa y selló su regreso a la competencia nacional. El conjunto sanjuanino venció 27-22 a Jockey Club en Tucumán y aseguró su clasificación al Torneo del Interior B, al que volverá tras más de dos décadas.
El equipo dirigido por Fernando Torcivia construyó el triunfo a partir de una defensa firme y un funcionamiento dinámico en ataque, con protagonismo de los backs. Durante gran parte del encuentro, logró imponer condiciones y administrar la ventaja.
En el tramo final, el conjunto sanjuanino debió sostener el resultado en inferioridad numérica, lo que exigió un esfuerzo colectivo tanto en lo físico como en lo mental. En ese contexto, el trabajo de los forwards resultó determinante para resistir la presión del rival y asegurar el cierre del partido.
Con este resultado, Universitario se quedó con un lugar en la Zona 6 del Torneo del Interior B y concretó un regreso esperado al plano nacional.
Síntesis
Jockey Club: 22
Try: Juan Ignacio Manson, José Luis Casagrande, Luciano Salazar, try penal (scrum).