sábado 28 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agendando

El folklore angaquero y sanjuanino, listos para pagar cogollos: nace la peña de Tierra Blanca

La cita será el próximo 4 de abril en el Club Angaqueros del Sud, en una noche que reunirá una grilla artística de primer nivel y los sabores más tradicionales

Por Jorge Balmaceda Bucci
Los integrantes de Tierra Blanca, que serán anfitriones el 4 de abril en su primera peña, durante su presentación en el PreCosquín.

Los integrantes de Tierra Blanca, que serán anfitriones el 4 de abril en su primera peña, durante su presentación en el PreCosquín.

El próximo sábado 4 de abril, Angaco será anfitrión de la 1° Peña de Tierra Blanca, una apuesta ambiciosa de una de las formaciones folklóricas con mayor proyección de la región. La cita tendrá lugar en las instalaciones del Club Angaqueros del Sud, a partir de las 22:00 horas.

Lee además
En un contexto donde los diagnósticos de Alzheimer y demencia aumentan, el Hospital Rawson abre un espacio de formación para cuidadores basado en la neuro-rehabilitación.
Guía práctica

El modelo DICE, la innovadora propuesta para el cuidado del paciente con Alzheimer, explicado por un especialista sanjuanino
reiteran el pedido de busqueda de un sanjuanino de 64 anos que padece esquizofrenia
San Juan Te Busca

Reiteran el pedido de búsqueda de un sanjuanino de 64 años que padece esquizofrenia

Para los integrantes de Tierra Blanca, este evento representa mucho más que un show. Nicolás Césped (primera guitarra y director), Marco Fernández (primera voz y guitarra rítmica), Mario Melián (segunda voz y segunda guitarra), Gerardo ‘Tincho’ Leyton (bajo) y Mirko Mortensen (batería) han logrado amalgamar un sonido sólido que hoy quieren compartir con familiares, amigos y los cuyanos en general.

Grilla de lujo y sabor local

La cartelera artística no deja lugar a dudas sobre la calidad del espectáculo. Además de los anfitriones Tierra Blanca, la noche contará con la presencia de Labriegos "El Motor Cuyano", Diablito Martines, el Dúo Herencia y Bajo Sol. La danza también tendrá su lugar con la participación de la A.C. Difunta Teresa, bajo la conducción y animación de Javier y Jorge Recabarren.

image

Marco Fernández, en una amena charla con Tiempo de San Juan, compartió la emoción que atraviesa la banda en estos días previos: "Estamos muy contentos y ansiosos de esto que se viene, que para nosotros es algo totalmente nuevo. Es la primera vez que encaramos un proyecto de esta magnitud como organizadores".

Fernández destacó el fuerte respaldo que han recibido por parte de la comunidad local y los auspiciantes, un factor clave para que una peña de estas características sea posible: "Gracias a Dios tenemos mucha gente acompañándonos del departamento, amigos y colaboradores que se han sumado. Ya hay mucha gente comprando sus anticipadas y eso nos llena de felicidad".

image

Pero una peña no está completa sin una buena mesa. La organización ha diseñado un menú pensado para el paladar sanjuanino, apostando a lo clásico y a precios accesibles. Los asistentes podrán disfrutar de: pasteles de carne, callitos, sándwiches de punta de espalda, carne mechada y como opciones infantiles papas fritas y panchos. Además, en la cantina popular habrá a disposición vinos tintos, blancos, soda, cerveza y fernet.

"Tratamos de cuidar siempre el precio, tanto en la gastronomía como se ha hecho con el valor de la entrada", enfatizó Fernández. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en puerta el costo será de $10.000.

Temas
Seguí leyendo

Un sanjuanino denunció a su exmujer por quedarse con los muebles y un fiscal desestimó la acción penal

Piden oraciones por el músico sanjuanino Emi Voiro

Miércoles y jueves de consenso en el Senado: Comisiones con fuerte presencia libertaria, y un sanjuanino como autoridad

Desde arriba, los 3 tramos más peligrosos de la ruta de la triple tragedia en San Juan

El drone captó una marea de fe: así fue la impactante llegada de la Cabalgata a la Difunta Correa

Crece el grooming en San Juan: proyectan un aumento de casos en 2026 y alertan por nuevas redes

El Gobernador volvió a mostrar sus dotes de cantor al ritmo de Luna Cautiva

En el acto de la Cabalgata, Orrego se confesó: ¿llegó a pedirle a la Difunta o a agradecerle?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
patio de comidas del vea: de recibir miles de familias por dia a las deudas y el ocaso de un icono sanjuanino de los 90
Viaje en el Tiempo

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90'

Las Más Leídas

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan
Pronóstico

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90
Viaje en el Tiempo

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90'

El ramal A7 del tren Belgrano llegaba a la estación Jáchal, en el departamento norteño. (foto: Gustavo Trigo).
Infraestructura y minería

Entre paneles solares y un dique, el tren que ya tiene un guiño para revivir en San Juan

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave
Chimbas

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan
¡Bomba!

Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan

Te Puede Interesar

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River video
Por el gran salto

Kilómetros, entrenamientos de alto nivel y un mismo sueño: las 13 ilusiones sanjuaninas que van por un lugar en River

Por Carla Acosta
Imagen ilustrativa.
Barrio Área 2

Asaltaron a un anciano en Caucete y le quitaron $4.500.000 en efectivo

El drone captó una marea de fe: así fue la impactante llegada de la Cabalgata a la Difunta Correa video
Video

El drone captó una marea de fe: así fue la impactante llegada de la Cabalgata a la Difunta Correa

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?
Análisis

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?

Conmoción en una escuelita de fútbol de Rawson por el robo de 16 pelotas y más elementos
Camping Cesap

Conmoción en una escuelita de fútbol de Rawson por el robo de 16 pelotas y más elementos