El folklore angaquero y sanjuanino, listos para pagar cogollos: nace la peña de Tierra Blanca

Los integrantes de Tierra Blanca, que serán anfitriones el 4 de abril en su primera peña, durante su presentación en el PreCosquín.

El próximo sábado 4 de abril, Angaco será anfitrión de la 1° Peña de Tierra Blanca , una apuesta ambiciosa de una de las formaciones folklóricas con mayor proyección de la región. La cita tendrá lugar en las instalaciones del Club Angaqueros del Sud, a partir de las 22:00 horas.

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Para los integrantes de Tierra Blanca, este evento representa mucho más que un show. Nicolás Césped (primera guitarra y director), Marco Fernández (primera voz y guitarra rítmica), Mario Melián (segunda voz y segunda guitarra), Gerardo ‘Tincho’ Leyton (bajo) y Mirko Mortensen (batería) han logrado amalgamar un sonido sólido que hoy quieren compartir con familiares, amigos y los cuyanos en general.

Grilla de lujo y sabor local

La cartelera artística no deja lugar a dudas sobre la calidad del espectáculo. Además de los anfitriones Tierra Blanca, la noche contará con la presencia de Labriegos "El Motor Cuyano", Diablito Martines, el Dúo Herencia y Bajo Sol. La danza también tendrá su lugar con la participación de la A.C. Difunta Teresa, bajo la conducción y animación de Javier y Jorge Recabarren.

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Marco Fernández, en una amena charla con Tiempo de San Juan, compartió la emoción que atraviesa la banda en estos días previos: "Estamos muy contentos y ansiosos de esto que se viene, que para nosotros es algo totalmente nuevo. Es la primera vez que encaramos un proyecto de esta magnitud como organizadores".

Fernández destacó el fuerte respaldo que han recibido por parte de la comunidad local y los auspiciantes, un factor clave para que una peña de estas características sea posible: "Gracias a Dios tenemos mucha gente acompañándonos del departamento, amigos y colaboradores que se han sumado. Ya hay mucha gente comprando sus anticipadas y eso nos llena de felicidad".

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Pero una peña no está completa sin una buena mesa. La organización ha diseñado un menú pensado para el paladar sanjuanino, apostando a lo clásico y a precios accesibles. Los asistentes podrán disfrutar de: pasteles de carne, callitos, sándwiches de punta de espalda, carne mechada y como opciones infantiles papas fritas y panchos. Además, en la cantina popular habrá a disposición vinos tintos, blancos, soda, cerveza y fernet.

"Tratamos de cuidar siempre el precio, tanto en la gastronomía como se ha hecho con el valor de la entrada", enfatizó Fernández. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en puerta el costo será de $10.000.