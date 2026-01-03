sábado 3 de enero 2026

Talento nuestro

'Tierra Blanca', el sentimiento angaquero que sueña con Cosquín y Laborde

El grupo nació en marzo del 2025 y ya se ha ganado un lugar en el escenario local. Ahora, tras ganar las instancias provinciales, representará a San Juan en dos importantes festivales del país

Por Jorge Balmaceda Bucci
Uno de los últimos ensayos de Tierra Blanca antes de partir hacia el PreCosquín.

Uno de los últimos ensayos de Tierra Blanca antes de partir hacia el PreCosquín.

Al noroeste del Gran San Juan, donde el paisaje se tiñe de salitrales y la tradición se respira en cada esquina, nació hace menos de un año una formación que busca hacerse con un lugar en la escena del folklore regional. Se trata de Tierra Blanca, un grupo oriundo de Angaco que, con apenas unos meses de rodaje, ha logrado lo que a muchos les toma décadas: conquistar en lugar en los certámenes más exigentes del país y ganarse el respeto de sus pares.

Fundado en marzo de 2025, el nombre de la banda no es una elección azarosa. Responde a una conexión directa con su suelo. "Nos llamamos Tierra Blanca en alusión a los salitrales que tenemos en el departamento. Es un paisaje que nos gusta mucho y nos hace sentir muy orgullosos", explica Marco Fernández, primera voz y guitarra rítmica de la agrupación.

El conjunto se completa con una amalgama musical sólida y variada: Mario Melián aporta su calidez en la segunda voz y segunda guitarra; Nicolás Césped ejerce como director y despliega su virtuosismo tanto en la primera guitarra como en la eléctrica; Gerardo ‘Tincho’ Leyton sostiene el ritmo desde el bajo y Mirko Mortensen -el último en sumarse- le pone el pulso folklórico desde la batería.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 10.36.54
La primera formación que tuvo Tierra Blanca

La primera formación que tuvo Tierra Blanca

Lo que comenzó como un proyecto de amigos y colegas en Angaco se transformó rápidamente en una realidad profesional. El 2025 fue, en palabras de sus integrantes, un año bisagra. La frescura de su propuesta, centrada en el folklore cuyano, les permitió recorrer diversos puntos de San Juan, desde peñas íntimas hasta grandes escenarios.

"Este primer año está siendo bastante fructífero para nosotros. Hemos tenido muy buenas devoluciones en todos los lugares en los que nos hemos presentado y recibido invitaciones para volver", comentó Fernández.

Ese recorrido federal dentro de la provincia incluyó hitos como su participación en la Fiesta Nacional de Santa Lucía, una vidriera fundamental para cualquier artista local. "Poder recorrer varios departamentos, peñas y parrillas nos dio la posibilidad de compartir nuestra música con mucha gente", añadió el cantante.

El sueño mayor: PreCosquín y PreLaborde

Sin embargo, el verdadero termómetro del éxito de Tierra Blanca ha sido su desempeño en los certámenes competitivos. Con el orgullo de ser embajadores de Angaco, el grupo logró conquistar tanto el PreCosquín como el PreLaborde.

"Hemos tenido la gran suerte de ganar ambos certámenes y nos sentimos muy orgullosos de poder representar a la Provincia", afirmó Marco. Esta victoria los coloca en una posición de privilegio y gran responsabilidad: este sábado por la noche, los músicos subirán al escenario del PreCosquín con la ilusión intacta, buscando un lugar en las lunas mayores del festival folklórico más importante del país.

Horizonte 2026: Giras y temas propios

Con el inicio del nuevo año, los desafíos para Tierra Blanca se multiplican. La agenda para este 2026 ya comienza a completarse con proyectos que trascienden las fronteras sanjuaninas.

"Como objetivo para este 2026 nos gustaría caminar sobre los escenarios más importantes de la provincia y también nos han ofrecido una gira por Córdoba y San Luis", adelantó Fernández. Pero no todo es ruta y escenario; el crecimiento artístico también pasa por la búsqueda de un sonido propio y una lírica original. "Puertas adentro seguimos trabajando en el repertorio y esperamos en algún momento sacar a la luz algunas composiciones propias".

