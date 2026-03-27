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Amistoso

Enzo rompió el cero y Nico Paz marcó un golazo: reviví los goles de la victoria de la Selección Argentina

Los volantes fueron protagonistas en el triunfo 2-1 ante Mauritania en La Bombonera, en el primero de los amistosos de la última ventana en el país antes del Mundial 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Selección Argentina resolvió rápido el amistoso ante Mauritania y lo hizo con la firma de sus volantes. Enzo Fernández abrió el camino y Nico Paz lo liquidó con un golazo de tiro libre en una noche que dejó sensaciones encontradas.

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A los 16 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador con una jugada de manual. Thiago Almada inició la acción y abrió hacia la derecha para Nahuel Molina, que desbordó y metió un centro atrás preciso. En el área apareció Enzo, que anticipó a su marca y sacó un remate imposible para el arquero: 1-0 y sexto gol con la Albiceleste.

El dominio argentino se sostuvo y, apenas quince minutos después, llegó el segundo golpe. Con Lionel Messi todavía en el banco, Nico Paz se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área. El zurdo sacó un remate potente y colocado que se metió contra el palo para el 2-0 parcial, desatando el festejo del público y también del capitán desde afuera.

Los goles alcanzaron para encaminar un partido que la Argentina resolvió en la primera mitad, aunque el rendimiento general dejó más dudas que certezas. Más allá de eso, los tantos volvieron a mostrar variantes en ataque y peso desde la segunda línea, una herramienta clave para el equipo de Lionel Scaloni.

Con el resultado a favor, el complemento sirvió para rotar nombres y administrar cargas, en un contexto de preparación de cara a lo que viene. La Scaloneta cumplió en el resultado y sigue sumando rodaje en la antesala del gran objetivo: el Mundial 2026.

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La Selección Argentina resolvió rápido el amistoso ante Mauritania y lo hizo con la firma de sus volantes. Enzo Fernández abrió el camino y Nico Paz lo liquidó con un golazo de tiro libre en una noche que dejó sensaciones encontradas.

A los 16 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador con una jugada de manual. Thiago Almada inició la acción y abrió hacia la derecha para Nahuel Molina, que desbordó y metió un centro atrás preciso. En el área apareció Enzo, que anticipó a su marca y sacó un remate imposible para el arquero: 1-0 y sexto gol con la Albiceleste.

El dominio argentino se sostuvo y, apenas quince minutos después, llegó el segundo golpe. Con Lionel Messi todavía en el banco, Nico Paz se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área. El zurdo sacó un remate potente y colocado que se metió contra el palo para el 2-0 parcial, desatando el festejo del público y también del capitán desde afuera.

Los goles alcanzaron para encaminar un partido que la Argentina resolvió en la primera mitad, aunque el rendimiento general dejó más dudas que certezas. Más allá de eso, los tantos volvieron a mostrar variantes en ataque y peso desde la segunda línea, una herramienta clave para el equipo de Lionel Scaloni.

Con el resultado a favor, el complemento sirvió para rotar nombres y administrar cargas, en un contexto de preparación de cara a lo que viene. La Scaloneta cumplió en el resultado y sigue sumando rodaje en la antesala del gran objetivo: el Mundial 2026.

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